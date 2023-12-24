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В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Ростова» к Холматову

сегодня, 14:48

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман высказался про информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Акмалю Холматову.

О том, что российский клуб интересуется игроком, ранее сообщил журналист Иван Карпов.

Мы читали в прессе, что Карпин был заинтересован в нашем игроке, но никаких предложений в письменной или устной форме нам не поступало. Он игрок сборной, сейчас у нас Кубок Азии, отбор на Олимпиаду. До сентября он будет задействован. Холматов у нас в команде. Мы даже не рассматривали вопрос о его продаже или переходе. Он молодой футболист, который играет у нас. Он основной игрок в составе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:20
ну как всегда
z5cehst6752v
z5cehst6752v
сегодня в 15:43
Думаю он бы усилил Ростов,тем более игрок является сборником
Гость
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