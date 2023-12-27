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«Локомотив» сохранит основного защитника

вчера, 11:25

К защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону проявляют интерес ряд бразильских клубов. Сообщается, что уже были предложения об аренде, но «железнодорожники» готовы только к продаже игрока.

Бразильцы не хотят предлагать полноценный трансфер, так как Фассон недавно восстановился от серьёзной травмы. Поэтому было принято решение продолжить наблюдение за игроком и вернуться к вопросу его покупки летом или следующей зимой, если он не получит новых повреждений.

Контракт Фассона с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 22 матча, отдал результативную передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 3,5 млн евро.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:42
Можно сказать и так - Локо "фасон" держит...)
Гость
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