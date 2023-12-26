Зимние сделки из разряда фантастики. Сперцян – в «Юве», Хлусевич и «Спортинг», Мозес – «Интер»

1703614669

вчера, 21:17

Таким инсайдам сложно поверить.

Считаные дни остались до открытия трансферного окна в РПЛ и очередной волны сделок. Среди потенциальных переходов есть и совсем нереалистичные. Сразу сделаем оговорку – независимо от национальности, сделки на выход из РПЛ в Европу кажутся неправдоподобными (сколько раз срывались трансферы по Сперцяну и Захаряну). Рассказываем о каждом.

Эдгар Севикян – из «Пари НН» в «Нант»

Молодой армянин – главная атакующая сила Сергея Юрана в «Пари НН». Забивает Эдгар не так много, но без него у нижегородцев не будет связующего звена. Поэтому и заработать в случае продажи «Пари НН» хочет немало.

В середине ноября всплыл инсайд об интересе от «Нанта» – французы отправляли тогда запрос, и нижегородцы назвали в ответ сумму в 3,5 млн евро. Хотя слухи в клубе не подтвердили.

Пока всё этим и ограничилось – к ЦСКА или «Краснодару» хавбек, кажется, куда ближе. Пусть у «армейцев» с «быками» и потребуют на 2 миллиона больше.

Вендел – из «Зенита» в Бразилию

В середине декабря появился недвусмысленный намёк, что системообразующий полузащитник «Зенита» хочет покинуть Россию – сообщалось, что бразилец запросил немедленный трансфер: «Я хочу играть за „Фламенго“. Убеди русских».

Агент игрока оперативно опроверг информацию, сказав, что Вендел счастлив в «Зените» и предан команде. Ещё летом преданный команде хавбек не хотел возвращаться в её расположение после отпуска и пытался договориться о трансфере.

В любом случае, речь идёт о переменчивых материях. Атмосфера вокруг «сине-бело-голубых» нездоровая.

Роберт Ренан – из «Зенита» в «Вест Хэм» транзитом через Бразилию

Молодого центрбека продвигали как трансферную цель европейских грандов – в частности, «Реала». Роберт – часть сделки по переходу Юри Альберто в «Коринтианс». Выглядела она крайне выгодной. Сначала – аренда форварда с обратными арендами Ивана и Мантуана. Затем выкуп Густаво, продажа Юри. В обратном направлении отправился Ренан, летом – Ду Кейрос.

Теперь же будущее сборной Бразилии оказалось на скамейке чемпиона России. Сообщается, что подписать игрока хочет «Вест Хэм» – только напрямую перевод денег из Англии в Россию невозможен. Поэтому уточняется о сложной схеме с переходом сначала в бразильский коллектив – «Коринтианс» или «Интернасьонал».

Наир Тикнизян – из «Локомотива» в Серию А

Лучший сезон для защитника «красно-зелёных» – нащупал химию с Пиняевым, стал забивать аномально часто для латераля и готов попробовать себя в Европе. Летом у Наира был вариант с «Вердером», но немцы не смогли договориться с москвичами.

Теперь направление сменилось на Серию А. По последним данным, к Тикнизяну был интерес от «Болоньи» – клуб не делал предложений, но следил за исполнителем (позже решил отказаться). Также осенью к игроку сборной Армении присмотрелись ещё два итальянских клуба.

Фёдор Чалов – из ЦСКА в «Марсель»

Внимание на форварда ЦСКА , по слухам, обратил «Марсель». «Провансальцы» рискуют потерять Витинью и Исмаила Сарра – поэтому им нужна замена. Помимо Чалова, к слову, рассматривают Артура Кабрала из «Бенфики».

Да, при Федотове это совсем другой футболист – уверенный и сильный. Фёдор наконец преодолел спад после сорвавшегося трансфера в Англию и тащит на себе проблемный ЦСКА . Но переход футболиста с российским паспортом в Европу по-прежнему сложно организовать.

Помимо этого – кадровые проблемы «армейцев». Даже с летними трансферами «красно-синим» не хватает пространства для ротации, требуется дополнительное усиление – а потеря лидера лишь сильнее расшатает стартовую обойму.

Эдуард Сперцян – из «Краснодара» в «Ювентус»

Что-то из разряда «в такси я для души – а так мной и „Ювентус“ с „Миланом“ интересовались». Но это очень талантливый полузащитник – в числе главных активов «Краснодара», так что шутки в сторону.

До этого сорвались переговоры с «Аяксом» – для молодого таланта это была бы отличная основа к европейской карьере. Теперь появились инсайды об интересе со стороны «Ювентуса». Отмечается, что «быки» могут потребовать 10-15 миллионов евро. К тому же Эдуард – не среди приоритетов «бьянконери» на зимнее трансферное окно. Также они интересуются полузащитником ПСЖ Фабианом Руисом.

Виктор Мозес – из «Спартака» в «Интер»

Вроде инсайд и из разряда фантастики. С другой стороны – разумное зерно в этом есть. Нигериец успел поиграть за европейские гранды – «Интер» тоже был на его карте. Там он выступал на правах аренды из «Челси» во второй половине сезона-19/20. Отдал 5 голевых в 12 матчах Серии А.

Ближайшим летом у Виктора истекает контракт со «Спартаком», плюс в чемпионате с доступом к еврокубкам у нигерийца будет больше мотивации. Так что по соотношению цены и качества «нерадзурри», по слухам, считают подписание Мозеса отличным вариантом.

Даниил Хлусевич – из «Спартака» в «Спортинг»

А вот это – фантастика без каких-либо логических объяснений. В «Спартаке» Даниил крайне нестабилен – и точно не образец надёжности в качестве крайнего защитника. Понятно – это не родная его позиция. В обороне Хлусевич плох – но это добротный исполнитель, когда есть подстраховка. То есть на позиции ближе к центру поля или в атаке.

Только вряд ли «Спортинг» следил за его карьерой в тульском «Арсенале», где Даниил и проявил себя. Если только не перепутал с лондонским (судя по опровержению, не перепутали).