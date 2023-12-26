«Ростов» усилит состав хавбеком «Пеньяроля»

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравиа близок к переходу в «Ростов».
Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Футболист выступает за команду «Химнасия» на правах аренды, но «Пеньяроль» досрочно завершит данный договор.
Стоимость перехода игрока оценивается в 2 миллиона евро.
Что бы купить этого уругвайца Ростову пришлось расторгнуть контракт с Ионовым и отдать в аренду Прохина
Так же скоро должны уйти из Ростова Акбашев и Тугарев
Что бы купить этого уругвайца Ростову пришлось расторгнуть контракт с Ионовым и отдать в аренду Прохина
Так же скоро должны уйти из Ростова Акбашев и Тугарев
Сейчас проверим.
Дата письма c QR должно совпадать с датой выдачи.
Уточню на всякий случай, письмо точно за 26.12?
Сейчас проверим.
Дата письма c QR должно совпадать с датой выдачи.
Уточню на всякий случай, письмо точно за 26.12?