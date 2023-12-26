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«Ростов» усилит состав хавбеком «Пеньяроля»

вчера, 14:18

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравиа близок к переходу в «Ростов».

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Футболист выступает за команду «Химнасия» на правах аренды, но «Пеньяроль» досрочно завершит данный договор.

Стоимость перехода игрока оценивается в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 18:32, ред.
Полузащитников с такими ттх у нас пруд пруди. Куда ещё парагвайца и тем более за два ляма ?
3e7dpmvyyyyn
3e7dpmvyyyyn
вчера в 17:40
Очень нужный трансфер. Опорная линия и атаки соперников не перекусывает и в плане созидания не феерит. Глебов и Уткин забили по 1 мячу за 18 туров. А это на секунду самые высокостоящие игроки Ростова.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:06
Вы ошибаетесь. У Ростов как обычно нет денег на трансферы
Что бы купить этого уругвайца Ростову пришлось расторгнуть контракт с Ионовым и отдать в аренду Прохина
Так же скоро должны уйти из Ростова Акбашев и Тугарев
ДСА
ДСА
вчера в 16:26
И в Ростове похоже неплохие деньги водятся раз позволяют себе такую покупку.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Вы выслали штрих код, а не QR код, а он у них не проходит. Да 26 число. Нужен QR код.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:54
Добрый день.
Сейчас проверим.
Дата письма c QR должно совпадать с датой выдачи.
Уточню на всякий случай, письмо точно за 26.12?
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:49
Будет вторым легионером в Ростове.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Ну вот и Ростов тоже начал усиляться .
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:42
Я вот сейчас пришёл на пункт получения приза wildberries ,но у них такого приза нет, и вообще не проходит этот штрих код. Что-то может куда-то в другой пункт выдачи вы отправили приз ???
Гость
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