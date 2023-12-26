«Ростов» усилит состав хавбеком «Пеньяроля»

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вчера, 14:18

Полузащитник «Пеньяроля» близок к переходу в «Ростов».

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Футболист выступает за команду «Химнасия» на правах аренды, но «Пеньяроль» досрочно завершит данный договор.

Стоимость перехода игрока оценивается в 2 миллиона евро.