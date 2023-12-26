Дудиев мог перейти в «Витесс»

Бывший футболист «Балтики» рассказал, что на определенном этапе карьеры им интересовался «Витесс».

Это было во времена, когда академию спонсировал Абрамович, а «Витесс» держал его друг Мераб Жордания. Им нужен был правый защитник с подключениями в атаку. Решили, что от нашей академии поеду я. Осинькин поддержал. Я полетел туда один, мне было лет 17. Жил с переводчиком — там все говорили на голландском, кроме одного грузина. Потренировался дней пять, психанул и захотел домой.

Было много факторов, но после одной ситуации я четко решил, что пора возвращаться. Как-то раз я решил пойти поесть в город без переводчика. Что-то понатыкал в меню, а мне в итоге принесли не то. Я разозлился и ушел домой голодным. Должен был находиться в Голландии две недели, но даже одной не выдержал — набрал Виталичу, сказал: «Больше не могу, улетаю». После Нового года Осинькин снова предложил поехать в «Витесс» — что делать, согласился. Продержался 10 дней и опять вернулся раньше срока.

Знаешь, с возрастом пришло сожаление. В «Витессе» были готовы предложить мне контракт, чтобы я остался. Кто-то другой, возможно, вцепился бы в этот шанс зубами. А я не хотел — языка не знал, плюс было некомфортно одному в чужой стране.