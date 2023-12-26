Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухи

Дудиев мог перейти в «Витесс»

вчера, 11:14

Бывший футболист «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, что на определенном этапе карьеры им интересовался «Витесс».

Это было во времена, когда академию спонсировал Абрамович, а «Витесс» держал его друг Мераб Жордания. Им нужен был правый защитник с подключениями в атаку. Решили, что от нашей академии поеду я. Осинькин поддержал. Я полетел туда один, мне было лет 17. Жил с переводчиком — там все говорили на голландском, кроме одного грузина. Потренировался дней пять, психанул и захотел домой.

Было много факторов, но после одной ситуации я четко решил, что пора возвращаться. Как-то раз я решил пойти поесть в город без переводчика. Что-то понатыкал в меню, а мне в итоге принесли не то. Я разозлился и ушел домой голодным. Должен был находиться в Голландии две недели, но даже одной не выдержал — набрал Виталичу, сказал: «Больше не могу, улетаю». После Нового года Осинькин снова предложил поехать в «Витесс» — что делать, согласился. Продержался 10 дней и опять вернулся раньше срока.

Знаешь, с возрастом пришло сожаление. В «Витессе» были готовы предложить мне контракт, чтобы я остался. Кто-то другой, возможно, вцепился бы в этот шанс зубами. А я не хотел — языка не знал, плюс было некомфортно одному в чужой стране.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Капитан «Зенита-2» переходит в махачкалинское «Динамо»
Сегодня, 16:07
Лидер Первой лиги усилится российским полузащитником «Кайрата»
Сегодня, 14:50
«Урал» согласовал трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии
Сегодня, 13:07
В «Зените» отреагировали на возможный трансфер нападающего «Палмейраса»
Сегодня, 13:02
«Локомотив» сохранит основного защитника
Сегодня, 11:25
СлухиЦСКА сделал новое предложение по игроку сборной Туниса Граму
Сегодня, 09:33
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:26
так и упустил шанс -
может быть, шанс всей жизни !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:39
Какие нежные…
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
Язык со временим бы освоил, ведь есть ещё и "футбольный язык" осознание пришло только с возрастом ( впрочем как это бывает у многих) - но увы "поезд ушёл"...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:31
Похоже, что Дудиев этим гордится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 