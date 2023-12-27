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В «Зените» отреагировали на возможный трансфер нападающего «Палмейраса»

вчера, 13:02

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном переходе в клуб Артура Гимараеша из «Палмейраса».

Артур неплохой футболист. У нас с ними играл Клаудиньо. Но опять же – нужно обсуждать фамилии, которые уже в команде. Нам часто предлагают разных футболистов. Звонит какой-то агент, предлагает какой-то вариант. И мы даже не успеваем видео открыть, как вся пресса уже пишет, что «Зенит» сделал по нему предложение. И такие истории повторяются раз за разом.

У нас есть скауты, руководство, тренерский штаб – мы постоянно обсуждаем разные фамилии. Но это не значит, что мы готовы кого-то купить во чтобы то ни стало. Артур хороший футболист, но слухи о его переходе, мне кажется, сильно преувеличены.

Ты даже не представляешь, как много мне здесь звонят – спрашивают о Клаудиньо, Венделе и остальных. Я всем отвечаю как есть.

У клуба сейчас хорошие отношения с Бразилией. Любой футболист, который более менее здесь играет, сразу почему-то считается кандидатом в нашу команду. Конечно, нам надо усиливаться. Но мы смотрим не только на бразильцев. Паспорт не важен. Главное, чтобы футболист был сильным.

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112910415
112910415
вчера в 13:13
мы смотрим не только на бразильцев ...
но покупаем только бразильцев ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:13
Думаю, пока это только слухи и утки...
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