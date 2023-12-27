Тренер «Зенита» отреагировал на слухи о возможном уходе Вендела

Тренер «Зенита» не верит в информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» покинет клуб.

Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 млн, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация – фейки.