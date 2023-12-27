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Тренер «Зенита» отреагировал на слухи о возможном уходе Вендела

вчера, 12:49

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра не верит в информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел покинет клуб.

Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 млн, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация – фейки.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 13:57
Вендел нашёл свой клуб... В других уже не заиграет...
112910415
112910415
вчера в 13:50
спортсмен пока сам не знает о своих планах )
бразильцы они такие
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Слухами земля полнится. Сейчас таких слухов будет много.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:21
В Бразилии он таких денег не получит.
adekvat
adekvat
вчера в 13:20
Ренан попортит эту репутацию когда вернется.
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