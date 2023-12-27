Экс-президента «Анкарагюджю», избившего арбитра, освободили из-под стражи

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вчера, 23:32

Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, которого ранее арестовали после нападения на арбитра Халила Мелера, освобождён из-под стражи до суда.

Как сообщает источник, Юнус Шахин и Кенан Четинкая, которые также были задержаны, остаются под арестом.

Напомним, Коджа в сопровождении нескольких человек выбежал на поле после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1) 11 декабря и ударил судью кулаком в лицо, в результате чего тот упал. Также арбитр получил удары ногами.

Позднее Коджа подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю».