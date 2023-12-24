Джим Рэтклифф купил 25% акций «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф купил 25% акций клуба.
Первым решением нового управления стало предоставление клубу 300 млн долларов для улучшения стадиона «Олд Траффорд», а компания Ineos будет отвечать за все футбольные операции МЮ.
По данным СМИ, сумма сделки составила 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.
Судя по этим данным, Глейзеры поняли, что они бездари, и решили передать руководство компанией умному человеку и при этом продолжить капитализировать прибыли.
Хотя о чём там говорить, они просто корпоративные рейдеры, оказавшиеся в нужное время на нужном месте.
Даже укравший в своё время компанию "Сибнефть" у Березовского (что является его единственным бизнес-достижением) бывший его номинал Абрамович и то смог сделать из "Челси" топ-клуб, а эти дельцы только наоборот, сделали из топ-клуба середняк, получив его за копейки, ещё и кучу денег впустую потратили.
Это явный сигнал к тому, что мы можем увидеть, наконец-то, попытку хотя бы возвращения к яркой истории клуба.
Судя по этим данным, Глейзеры поняли, что они бездари, и решили передать руководство компанией умному человеку и при этом продолжить капитализировать прибыли.
Хотя о чём там говорить, они просто корпоративные рейдеры, оказавшиеся в нужное время на нужном месте.
Даже укравший в своё время компанию "Сибнефть" у Березовского (что является его единственным бизнес-достижением) бывший его номинал Абрамович и то смог сделать из "Челси" топ-клуб, а эти дельцы только наоборот, сделали из топ-клуба середняк, получив его за копейки, ещё и кучу денег впустую потратили.
Это явный сигнал к тому, что мы можем увидеть, наконец-то, попытку хотя бы возвращения к яркой истории клуба.