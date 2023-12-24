Джим Рэтклифф купил 25% акций «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 19:14

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф купил 25% акций клуба.

Первым решением нового управления стало предоставление клубу 300 млн долларов для улучшения стадиона «Олд Траффорд», а компания Ineos будет отвечать за все футбольные операции МЮ .