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Джим Рэтклифф купил 25% акций «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 19:14

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф купил 25% акций клуба.

Первым решением нового управления стало предоставление клубу 300 млн долларов для улучшения стадиона «Олд Траффорд», а компания Ineos будет отвечать за все футбольные операции МЮ.

По данным СМИ, сумма сделки составила 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:26
Кроме Ниццы,у этого магната ещё есть швейцарская Лозана 10 место в чемпе,в принципе и МЮ туда скатываются.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:22
Джим Рэтклифф,что то да и нахимичит
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:55
Судя по развесёлой игре МЮ, оставшиеся 75% нужно продать Джиму Керри.
s4z7tadktbvx
s4z7tadktbvx
сегодня в 19:52
Ну надеюсь что дела клуба будут поправляться с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:39, ред.
Или последний гвоздь в крышку гроба, напомнить на каком месте Милан был когда компания этого товарища владела клубом, а Ницца больших успехов добилась?! Весёлое время настало в МЮ, дальше только хуже Чемпионшип, банкротство
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:22, ред.
Поздравляю фанатов МЮ.

Судя по этим данным, Глейзеры поняли, что они бездари, и решили передать руководство компанией умному человеку и при этом продолжить капитализировать прибыли.

Хотя о чём там говорить, они просто корпоративные рейдеры, оказавшиеся в нужное время на нужном месте.

Даже укравший в своё время компанию "Сибнефть" у Березовского (что является его единственным бизнес-достижением) бывший его номинал Абрамович и то смог сделать из "Челси" топ-клуб, а эти дельцы только наоборот, сделали из топ-клуба середняк, получив его за копейки, ещё и кучу денег впустую потратили.

Это явный сигнал к тому, что мы можем увидеть, наконец-то, попытку хотя бы возвращения к яркой истории клуба.
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