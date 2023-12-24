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Маццарри проехал 200 км на такси в Неаполь. Команда уехала без тренера

сегодня, 17:28
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в гостях проиграл «Роме» (0:2) в матче 17-го тура Серии А.

После окончания встречи главный тренер неаполитанского клуба Вальтер Маццарри слишком долго давал интервью, из-за чего командный автобус уехал без него.

По этой причине наставнику «Наполи» пришлось проехать более 200 км на такси, чтобы добраться до Неаполя самостоятельно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:57
Не знаю сколько в Италии стоит проезд на такси 200км., но у нас- это минимум 600 евро, а возможно и больше.
112910415
112910415
сегодня в 18:10
не задался денёк !
ну, совсем
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 18:00
Благодарю вас. ✊️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:48, ред.
На такси....транжиры....
Скромнее надо быть....
Опоздал....будь ближе к народу....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:43
Я могу это легко объяснить. Судя по последним результатам, команда и приезжала без тренера, поэтому логично, что водитель просто не знал, что кого-то надо ждать.

P.S. Хотя мне смешно, ладно, Де Лаурентис рассорился с тренером, давшим ему чемпионство, и взял сбитого лётчика. Но когда он заменил одного сбитого лётчика другим, это уже край, Маццари, как и Гарсия, материал разве что для "Аль-Иттифака"))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:42
Пришлём письмо с кодом 26 декабря.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:32
"Отряд не заметил потерю бойца" а точнее сказать командира...)
Гость
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