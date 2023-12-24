Маццарри проехал 200 км на такси в Неаполь. Команда уехала без тренера

«Наполи» в гостях проиграл «Роме» (0:2) в матче 17-го тура Серии А.
После окончания встречи главный тренер неаполитанского клуба Вальтер Маццарри слишком долго давал интервью, из-за чего командный автобус уехал без него.
По этой причине наставнику «Наполи» пришлось проехать более 200 км на такси, чтобы добраться до Неаполя самостоятельно.
ну, совсем
ну, совсем
Скромнее надо быть....
Опоздал....будь ближе к народу....
Скромнее надо быть....
Опоздал....будь ближе к народу....
P.S. Хотя мне смешно, ладно, Де Лаурентис рассорился с тренером, давшим ему чемпионство, и взял сбитого лётчика. Но когда он заменил одного сбитого лётчика другим, это уже край, Маццари, как и Гарсия, материал разве что для "Аль-Иттифака"))
P.S. Хотя мне смешно, ладно, Де Лаурентис рассорился с тренером, давшим ему чемпионство, и взял сбитого лётчика. Но когда он заменил одного сбитого лётчика другим, это уже край, Маццари, как и Гарсия, материал разве что для "Аль-Иттифака"))