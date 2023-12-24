Маццарри проехал 200 км на такси в Неаполь. Команда уехала без тренера

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сегодня, 17:28

«Наполи» в гостях проиграл «Роме» (0:2) в матче 17-го тура Серии А.

После окончания встречи главный тренер неаполитанского клуба слишком долго давал интервью, из-за чего командный автобус уехал без него.

По этой причине наставнику «Наполи» пришлось проехать более 200 км на такси, чтобы добраться до Неаполя самостоятельно.