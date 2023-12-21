Мирзов рассказал, почему перешёл в «Нефтчи», а не остался в РПЛ

Полузащитник рассказал о своём переходе в «Нефтчи».

По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ . 30 лет, контракт закончился ― когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб.