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Мирзов рассказал, почему перешёл в «Нефтчи», а не остался в РПЛ

сегодня, 09:15

Полузащитник Резиуан Мирзов рассказал о своём переходе в «Нефтчи».

По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился ― когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб.

Что только не предлагали ― Кипр, Греция, Саудовская Аравия. Телефон разрывался реально. В России тоже были варианты из нижней части таблицы РПЛ. Но мне очень хотелось уехать, потому что последний сезон был слишком тяжёлым и негативным. Не хотелось повторения. Вот я и решил газануть в «Нефтчи», потому что контракт был уже на руках, хороший вариант.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:08
молодец, что решился
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:28
Вполне неплохо устроился. Молодец паренёк.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:26
Конечно ,принял правильное решение.
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