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Холанд и Нюбель в числе лучших. Итоги Fantasy за сентябрь

вчера, 12:55

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занимает Rosol. Тройку замыкает Jnusia.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 467
2 Rosol 460
3 Jnusia 446
4 Сборная Украины 429
5 Babcha 422
6 Uladim 409
7 ФК Уэска 408
8 KWW 401
9 Зенит Москва 395
10 Чемпион 381
11 Maryia 369
12 Cucaraha 366
13 Нищеброды из Мадрида 354
14 внучата- 352
15 ФК Черная Звезда 351
16 В — 12 348
17 Варяг 345
18 Оборванцы из Мадрида 340
19 ФЛИНТ268 308
20 АИЗ 305

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Холанд и Нюбель в числе лучших. Итоги Fantasy за сентябрь

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Источник: soccer.ru
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