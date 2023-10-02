Холанд и Нюбель в числе лучших. Итоги Fantasy за сентябрь

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вчера, 12:55

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занимает Rosol. Тройку замыкает Jnusia.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.