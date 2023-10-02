Холанд и Нюбель в числе лучших. Итоги Fantasy за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занимает Rosol. Тройку замыкает Jnusia.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|467
|2
|Rosol
|460
|3
|Jnusia
|446
|4
|Сборная Украины
|429
|5
|Babcha
|422
|6
|Uladim
|409
|7
|ФК Уэска
|408
|8
|KWW
|401
|9
|Зенит Москва
|395
|10
|Чемпион
|381
|11
|Maryia
|369
|12
|Cucaraha
|366
|13
|Нищеброды из Мадрида
|354
|14
|внучата-
|352
|15
|ФК Черная Звезда
|351
|16
|В — 12
|348
|17
|Варяг
|345
|18
|Оборванцы из Мадрида
|340
|19
|ФЛИНТ268
|308
|20
|АИЗ
|305
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.