Гонка «Динамо» и «Оренбурга». Итоги КП за октябрь

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вчера, 12:23

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик a-league, второе место занял stanichnik, а третье — shlomo2.

Итоги КП Пользователь Выигрыш 1. a-league 6350 2. stanichnik 5929 3. shlomo2 711 4. interstellar 484 5. ФорвардЪ 386 6. izrafel 221 7*. Neuron0001 0 8*.0 A.S.A 0 9*. Сергеевич вернулся1 0 10*. ОПС 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь протон как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является a-league. Второе место занимает Гус Пойет. Тройку замыкает izrafel.