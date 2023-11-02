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Гонка «Динамо» и «Оренбурга». Итоги КП за октябрь

вчера, 12:23

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик a-league, второе место занял stanichnik, а третье — shlomo2.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. a-league 6350
2. Логотип Динамо stanichnik 5929
3. Логотип Оренбург shlomo2 711
4. Логотип Спартак interstellar 484
5.
ФорвардЪ
386
6. Логотип Оренбург izrafel 221
7*. Логотип Ливерпуль Neuron0001 0
8*.0 Логотип Арсенал A.S.A 0
9*. Сергеевич вернулся1 0
10*. ОПС 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь протон как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является a-league. Второе место занимает Гус Пойет. Тройку замыкает izrafel.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. a-league 38
2. Логотип Уругвай Гус Пойет 29
3. Логотип Оренбург izrafel 23
4. Мaлик 19
5. Логотип Ливерпуль Neuron0007 18
6. Sosna69 15
7. Логотип Оренбург hаrut 13
8. sibirz 13
9. Логотип Зенит nubom 12
10. Логотип Оренбург
Вoлхв
11
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:00
Поздравляю победителей .... всем удачи в дальнейшем !!!!
LOpp
LOpp
вчера в 16:30
глупый формат в КП. Весь месяц мучаться, набирать очки, а в итоге ВСЕ решается в последний день месяца.
Capral
Capral
вчера в 13:40
Моего Большого и Доброго Друга Ваню (станишник)- с серебром в КП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваня, Дружище, поздравляю, и желаю не останавливаться на достигнутом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты- многократный чемпион, а значит- только вперед- к чемпионским вершинам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:13
Поздравояю победителя и всех призеров!!! Всем удачи в новом месяце!
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