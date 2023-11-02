Гонка «Динамо» и «Оренбурга». Итоги КП за октябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик a-league, второе место занял stanichnik, а третье — shlomo2.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|a-league
|6350
|2.
|stanichnik
|5929
|3.
|shlomo2
|711
|4.
|interstellar
|484
|5.
|
|386
|6.
|izrafel
|221
|7*.
|Neuron0001
|0
|8*.0
|A.S.A
|0
|9*.
|Сергеевич вернулся1
|0
|10*.
|ОПС
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь протон как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером является a-league. Второе место занимает Гус Пойет. Тройку замыкает izrafel.
|Пользователь
|ROI
|1.
|a-league
|38
|2.
|Гус Пойет
|29
|3.
|izrafel
|23
|4.
|Мaлик
|19
|5.
|Neuron0007
|18
|6.
|Sosna69
|15
|7.
|hаrut
|13
|8.
|sibirz
|13
|9.
|nubom
|12
|10.
|
|11
Ваня, Дружище, поздравляю, и желаю не останавливаться на достигнутом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты- многократный чемпион, а значит- только вперед- к чемпионским вершинам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваня, Дружище, поздравляю, и желаю не останавливаться на достигнутом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты- многократный чемпион, а значит- только вперед- к чемпионским вершинам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!