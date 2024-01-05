Украинец Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря

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вчера, 20:53

Нападающий «Жироны» признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

В прошлом месяце украинец провёл 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 гола.