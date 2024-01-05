Украинец Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря

Нападающий «Жироны» Артём Довбик признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.
В прошлом месяце украинец провёл 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 гола.
Нападающий «Жироны» Артём Довбик признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.
В прошлом месяце украинец провёл 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 гола.
Охотно верю Вам, и не сомневаюсь в Вашем резюме!!! Просто, в игре против Атлетико, он скромненько выглядел, поэтому, видимо не глянулся мне. Что касается Вити Цыганкова, то я помню его еще по Киеву- его фантазию, технику!!! Он- поэт, художник!!! К сожалению, за Жирону его не видел, но возможно еще увижу, и возможно- он прибавил в игре. Мало смотрю я европейский футбол, полного представления не имею...
Ну а Вам, Дружище- Удачи, и побед любимого Арсенала!!!!!!!
Охотно верю Вам, и не сомневаюсь в Вашем резюме!!! Просто, в игре против Атлетико, он скромненько выглядел, поэтому, видимо не глянулся мне. Что касается Вити Цыганкова, то я помню его еще по Киеву- его фантазию, технику!!! Он- поэт, художник!!! К сожалению, за Жирону его не видел, но возможно еще увижу, и возможно- он прибавил в игре. Мало смотрю я европейский футбол, полного представления не имею...
Ну а Вам, Дружище- Удачи, и побед любимого Арсенала!!!!!!!