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Украинец Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря

вчера, 20:53

Нападающий «Жироны» Артём Довбик признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

В прошлом месяце украинец провёл 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 гола.

Украинец Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:23
Удачи Артёму! Лишь бы не потух и продолжил колотить.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:43
Приветствую Вас, Уважаемый Саркис!!!
Охотно верю Вам, и не сомневаюсь в Вашем резюме!!! Просто, в игре против Атлетико, он скромненько выглядел, поэтому, видимо не глянулся мне. Что касается Вити Цыганкова, то я помню его еще по Киеву- его фантазию, технику!!! Он- поэт, художник!!! К сожалению, за Жирону его не видел, но возможно еще увижу, и возможно- он прибавил в игре. Мало смотрю я европейский футбол, полного представления не имею...

Ну а Вам, Дружище- Удачи, и побед любимого Арсенала!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Доброй ночи, Виктор! Знаете, Артем работящий форвард, вполне хорошо игроет как классического центрфорварда, который цепляется за мячи, скидывает их на партнеров и т.д так еще не смотря на свои габариты он вполне резкий и модет сам неплохо протащить мяч. Не знаю как будет он играть дальше и к примеру в другом клубе, но пока он как и вся Жирона в огне!!! Там и Виктор Цыганков прилично смотрится, и молодые бразильцы Савио и Коуто которые скорее всего в следующем сезоне будут играть за Манчестер Сити, т.к Коуто принадлежит им, а Савио уже заинтересовал Гвардиолу, а так как у Сити и Жироны один хозяин, то тут без вариантов, в первую очередь Сити,а дальше все остальные желающие...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:13
Заслужил! Артем, как и вся команда сейчас проводит хороший сезон, и если продолжит в том же духе, то скорее всего, за Артемом придет более крупный клуб и Жирона сможет хорошенько заработать на его продажи
Capral
Capral
вчера в 20:58
Не знаю, спорить не буду, крайне редко смотрю чемпионат Испании. Но вот по недавней игре с Атлетико, мне он не понравился, от слова совсем. Возможно, в декабре он играл лучше...
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