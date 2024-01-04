АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока декабря

Английская Премьер-Лига определила претендентов на приз лучшему игроку декабря.
В список вошли защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус, полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, хавбек «Челси» Коул Палмер, защитник Маркос Сенеси, нападающий Доминик Соланке (оба — «Борнмут»), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин.
Результаты станут известны 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.