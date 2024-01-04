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АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока декабря

вчера, 15:37

Английская Премьер-Лига определила претендентов на приз лучшему игроку декабря.

В список вошли защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус, полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, хавбек «Челси» Коул Палмер, защитник Маркос Сенеси, нападающий Доминик Соланке (оба — «Борнмут»), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин.

Результаты станут известны 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.

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03 января
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:52
Я бы проголосовал за Шурика Арнольда, достоин награды !
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:39
Хороший выбор и есть из кого выбирать... пожелаю каждому удачи при распределении голосов. А мы уже потом поздравим победителя.
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