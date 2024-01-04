Вратарь с русскими корнями признан лучшим игроком года в «Лацио»

Вратарь «Лацио» Иван Проведель признан лучшим игроком команды в 2023 году.
В августе 2022 года итальянец с русскими корнями перешёл в римский клуб из «Специи».
В прошлом году голкипер провёл за «орлов» 49 матчей. В сентябре он отличился голом в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Почему за двадцать лет сайт так и не перенесли на приличный движок, это уже вопрос, на который сложно ответить.
Почему за двадцать лет сайт так и не перенесли на приличный движок, это уже вопрос, на который сложно ответить.