Вратарь с русскими корнями признан лучшим игроком года в «Лацио»

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вчера, 14:55

Вратарь «Лацио» признан лучшим игроком команды в 2023 году.

В августе 2022 года итальянец с русскими корнями перешёл в римский клуб из «Специи».

В прошлом году голкипер провёл за «орлов» 49 матчей. В сентябре он отличился голом в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».