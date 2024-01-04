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Вратарь с русскими корнями признан лучшим игроком года в «Лацио»

вчера, 14:55

Вратарь «Лацио» Иван Проведель признан лучшим игроком команды в 2023 году.

В августе 2022 года итальянец с русскими корнями перешёл в римский клуб из «Специи».

В прошлом году голкипер провёл за «орлов» 49 матчей. В сентябре он отличился голом в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

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03 января
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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:16
Не был,не был,не был,не был,не имел,не состоял.О своих корнях узнал на соккере.
Интерес
Интерес
вчера в 20:15
Обычно малые народы упорно выискивают по всему миру персонажей "с корнями",а нам это не пристало.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:48
Взаимно. Если про оффтопы, то этот сайт на старом движке Drupal, да и не оптимизирован. Нам говорили, что оффтопы закрыли, потому что они очень много памяти жрали, и, учитывая, что я как раз веб-программист, вполне понимаю, что на таком страхолюдном движке, на котором сейчас никто подобные сайты не делает, действительно они могут жрать много ресурсов, потому что даже возможностей оптимизации почти нет.

Почему за двадцать лет сайт так и не перенесли на приличный движок, это уже вопрос, на который сложно ответить.
ujbk4zan2sfx
ujbk4zan2sfx
вчера в 17:36
Ваня походу этими корнями самые трудные мячи и вытаскивал
acwp7g28qvj6
acwp7g28qvj6
вчера в 17:24
Ну так полмира можно признать с русскими корнями...
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:43
Скромные результаты у Лацио. Возможно Проведель сейчас действительно лучший, но в былые годы и команда играла ярче и вратари были понадежнее.
За адекватность
За адекватность ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:38
Приветствую уважаемый! С Вами всегда приятно общаться. Не хуже меня помните времена условно троллинга, вроде шутливо, потом братские могилы на новости из "коммент удален". Троллинг на троллинг и доходило до оскорбления родственников. Я уж молчу про выяснение отношений чей чемп круче наш или украинский. Там просто жесть творилась в комментах, Вы не хуже меня знаете. Для меня шаг вперед от админов будет возвращение оффтопов, где люди условно по интересам будут общаться, абсолютно никому не мешая.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:06
Я бы вообще в другом направлении пошёл. Сейчас, да, КП - это то, что поддерживает активность сайта. Но не просто так с 1500 комментов в ветке он дошёл до такого, а через политику самого строгого сайта, где практически любая шутка попадает под кат, а любое сообщение другому пользователю хоть немного резкое карается тремя днями. Ещё не поздно сделать шаг назад и позволить пользователям дышать, и тогда на сайт могут вернуться старожилы.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:40
Никогда здесь не писал, но просто душа потребовала. Имел честь находиться в одном офтопе с на мой взгляд интереснейшими людьми. Сам не играл, играли большинство из оффтопа. К чему я, да к тому, что все пишут о какой-то справедливости. Попытаюсь кратко. Не так давно возмутились пользователи соккера участники КП, что превращают сайт в литературный кружок, и не все ( умеют, времени не хватает и.т.п. оставлять развернутые комменты). Вроде несправедливо, прошу без обид, но с их стороны вроде как ума много не нужно монетизировать кучу заработанных баллов от комментов в победы ставя на по сути 100% результат. Бахнем литераторов, подумали другие и ответили клонами, литераторы обалдели, как так-то, требуем справедливости. Все ищут справедливость, да только желающих играть в группе без призов единицы были. Все говорят, что призы не главное, но закрой КП, и условно через неделю на сайте Сахара будет в комментариях. Есть одно правило на мой взгляд в КП, "кто как хочет, так и .." главное не нарушать правила пользования сайтом, остальное лирика. Три десятка копий в дебатах поломаете, и будете дальше играть, ибо справедливость у всех разная будет.
shlomo
shlomo
вчера в 15:35
Ну что молодца Иван ... интересно знает ли русский язык и бывал ли в России.
Neuron0001
Neuron0001
вчера в 15:30
протон, это только твоя версия правды. Если человек не разбирается в статистике матчей, конечно он будет считать что такие победы случайны. Я конечно не говорю что случайностей не бывает вовсе. Конечно есть игроки, которые тупо ставят на какой-то счет и раз в год они выигрывают. Ну например как Rudokor. Он в моей группе и я уверен что он в этом месяце не выиграет как в прошлом. Но мои победы не раз в году. Когда я играл в группе Без призов, выиграл 151000 поставив на счет 2:4. И не использовал вариации, и в этом месяце тоже. Скрин внизу, так что мне нечего доказывать. Пиши сколько хочешь, от этого истина не изменится
протон
протон
вчера в 15:04
Нейтрон В Бук Конторе с такими кефами можно веками долги выплачивать. Ну, ваши победы как раз за счёт клонов и случайностей. Труд в этом случае умело управлять этой армадой. Мой труд я излагал ниже - это глубокий анализ всех команд, уходит 2 часа почти на анализ. Я много раз вас приглашал поиграть со мной по моей тактике, но вам это не интересно.
Гость
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