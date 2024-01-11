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Сын Зидана близок к переходу в «Бетис»

вчера, 15:51

Эльяс Зидан, сын бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, может перейти из мадридского клуба в «Бетис».

Сообщается, что в среду игрок отправился в Севилью для завершения трансфера. Контракт будет рассчитан до 2026 года. 18-летний футболист, который может играть на позиции центрального и левого защитника, будет выступать за молодёжную и вторую команду клуба.

«Сливочные» сохранят за собой небольшой процент прав на игрока. Если сделка состоится, в «Реале» останется только один из сыновей Зидана — Тео.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:51
...время покажет, who is who ...!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
А Тео чего ждёт? Почему не уходит в аренду?
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:49
Останется только Тэо и то по-блату
112910415
112910415
вчера в 18:23
папа наметил один из верных путей !
t6v8rez5wz64
t6v8rez5wz64
вчера в 17:27
Все правильно делает. Нужна игровая практика и наверняка отец посоветовал так поступить.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:57
Сын Зидан вполне может играть за Бетис. хорошая команда.
Гость
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