Сын Зидана близок к переходу в «Бетис»

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вчера, 15:51

, сын бывшего главного тренера «Реала» , может перейти из мадридского клуба в «Бетис».

Сообщается, что в среду игрок отправился в Севилью для завершения трансфера. Контракт будет рассчитан до 2026 года. 18-летний футболист, который может играть на позиции центрального и левого защитника, будет выступать за молодёжную и вторую команду клуба.

«Сливочные» сохранят за собой небольшой процент прав на игрока. Если сделка состоится, в «Реале» останется только один из сыновей Зидана — Тео.