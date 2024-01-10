Выбирает между ПСЖ, «Барселоной» и «Манчестер Сити». «Бавария» потеряет звезду

1704908302

вчера, 20:38

Киммих ищет тренера, который поймет его лучше, чем Тухель.

Йозуа устал от конфликтов в «Баварии»

После очередного чемпионства клуб из Мюнхена уволил директоров и легенд, Салихамиджича и Кана. Признали их вину за досрочную отставку Нагельсманна. Киммих был в коалиции игроков, которые защищали нынешнего наставника сборной Германии. С Тухелем у полузащитника есть разногласия. Томас обожает находить конфликты внутри клубов, в которых работает. В «Баварии» тренер успел поссориться с патриархом Зеелером, но и с Киммихом не всегда ладят.

Йозуа долго был единственным футболистом «Баварии» без агента, но ищет представителя. Возможно, сменит клуб. В феврале Йозуа стукнет 29 лет, но если в новой команде получит вдохновение, то переродится, как Тони Кроос после ухода из «Баварии». В Мюнхене умеют недооценивать игроков, Киммих может стать очередной потерей. Но раз Тухель недоволен Йозуа, хотя тот второй по передачам под удар и лучший в команде по отборам, то их пути точно разойдутся.

«Баварии» выгоднее расстаться с Киммихом до Евро-2024, чтобы на сумму сделки не влияли результаты сборной Германии. Йозуа не хочет продлевать контракт, у него остался всего один год. Но трансферная стоимость, раз речь о выдающемся мастере, даже в таких условиях зашкаливает – в районе 75 млн евро. Если суммировать опыт и возможность поиграть на высоком уровне около пяти лет, то получите один из самых любопытных и стабильных трансферных лотов.

Шейхи приглашают Киммиха в Париж

На днях президент ПСЖ разыграл банальную карту «жертвы». Обвиняемый в похищении человека Аль-Хелаифи допустил, что французские власти не продали стадион «Парк де Пренс» катарцам, поскольку чиновники якобы расисты, которые не любят арабов. Во-первых, Аль-Хелаифи надо чаще гулять улицами Парижа, местные власти отлично относятся к своим арабским соседям, в столице Франции никто не притесняет мусульман.

Во-вторых, поведение катарских властей вызывает вопросы, учитывая конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому французы правильно поступают, что не выполняют все капризы шейхов по первому приказу. Аль-Хелаифи заявил, что катарцы «поместили Париж на карту мира». Вот это наглость. Париж был знаменитым задолго до приезда шейхов в столицу Франции. Но злые реакции владельцев ПСЖ можно понять, у них есть проблемы.

Повторяют, что хотят сохранить Мбаппе, но Килиан покинет Лигу 1. Заманивать звезд станет сложнее. Луис Энрике нужен баланс на поле, а его нет. Поэтому парижане приглашают Киммиха. Худший вариант для игрока. ПСЖ играет в скучной для фаворита лиге, как и Бундеслига. Скандалов в Париже больше, чем в Мюнхене. Тухелю нужен правый защитник ПСЖ Мукиеле, но Киммиху не выгоден обмен Парижа и Мюнхена.

Гюндоган активно зовет в Барселону

Капитан сборной Германии приглашает Киммиха вместе играть за «Барселону». Хотя у каталонцев огромные финансовые проблемы, активно ищут настоящую замену для Бускетса, ведь Ориоль Ромеу – временная опция, пока ищут деньги. Присматриваются к аргентинцу Гвидо Родригесу из «Бетиса». Оценивают юного полузащитника «Коринтианса» Москардо, давно предлагают контракт напарнику Захаряна – Мартину Субименди.

А если ставить на большую международную звезду, то надо забирать Киммиха, пускай он не чисто Бускетс по заданиям на поле, скорее вынужден играть глубже в опорной зоне. Но зачем Йозуа «Барселона»? Понятно, что могут быть детские симпатии. Каталонцы пользуются тем, что за них болели многие подростки возраста Киммиха, ведь немец на восемь лет моложе, чем Месси, и застал становление команды Гвардиолы как зритель.

Вот только нынешнее состояние «Барселоны» тяжело назвать «золотым». «Бавария» не отпустит Киммиха за символичную сумму. Поэтому каталонцы, которые уступают в таблице чемпионата «Реалу» и «Жироне», точно не фавориты в борьбе за Йозуа. Даже если немец решит уехать из Германии, как сделали Гюндоган и Кроос, его вероятные напарники в полузащите сборной – Тони подумывает вернуться ради Евро-2024.

Гвардиола очень ценит таланты немца

Работали вместе. Киммих учился у Хосепа. Был момент, когда тренер «Баварии» после матча обвил руками шею подопечного и весьма эмоционально что-то говорил. Оказалось, по ходу матча, в котором испанец снял с игры Хаби Алонсо, Гвардиола приказал Киммиху передвинуться из центра обороны в полузащиту, а футболист не услышал. Во время того разговора Гвардиола сначала спросил у игрока, передали ему подсказку подняться выше.

А когда тренер получил негативный ответ, то заявил Йозуа, что тот ******** футболист. Чистая правда, Киммих ******** полузащитник, который умеет на поле всё. Играл на правом фланге обороны, появлялся даже в центре защиты. Опорная зона и позиция одного из центральных хавбеков чуть выше – ему практически без особой разницы. Предпочтения есть, и именно разногласия с Тухелем дарят потенциальным покупателям надежду.

Зная немцев, они всегда могут отказать иностранным клубам, не все путешественники. Томас Мюллер тоже годами «уходит» из «Баварии», но в конце продлевает контракт. Но если смотреть на ситуацию, думая о развитии карьеры Киммиха, то интересно увидеть Йозуа в более серьезной лиге вроде АПЛ . Там сейчас почти все звезды. И поскольку опорная зона «Манчестер Сити» закрыта Родри, то Йозуа может оказаться на позиции центрхава.