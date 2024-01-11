Президент «Реала» Перес ответил болельщику после слов о Мбаппе

После матча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» (5:3), который прошёл в Саудовской Аравии, один из болельщиков обратился к президенту «сливочных» Флорентину Пересу:
Флорентино, ты лучший президент. Пожалуйста, нам нужен Килиан.
Глава мадридского клуба ответил:
Я с вами согласен.
Иногда некоторых счётом нет в дополнительной линии. Это не сбой, так работает линия.
Иногда некоторых счётом нет в дополнительной линии. Это не сбой, так работает линия.
удивительную по накалу игру.....!!!!!
удивительную по накалу игру.....!!!!!