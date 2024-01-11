Президент «Реала» Перес ответил болельщику после слов о Мбаппе

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вчера, 10:29

После матча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» (5:3), который прошёл в Саудовской Аравии, один из болельщиков обратился к президенту «сливочных» :

Флорентино, ты лучший президент. Пожалуйста, нам нужен Килиан.

Глава мадридского клуба ответил: