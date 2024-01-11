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Президент «Реала» Перес ответил болельщику после слов о Мбаппе

вчера, 10:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

После матча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» (5:3), который прошёл в Саудовской Аравии, один из болельщиков обратился к президенту «сливочных» Флорентину Пересу:

Флорентино, ты лучший президент. Пожалуйста, нам нужен Килиан.

Глава мадридского клуба ответил:

Я с вами согласен.

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Все комментарии
at8wbywtcnnx
at8wbywtcnnx
вчера в 15:20
Это чокнутый болельщик из Африки!
112910415
112910415
вчера в 11:14
они будут мечтать вечно )
shlomo
shlomo
вчера в 11:05
После слов лучший президент, Перес больше уже ничего не услышал....
ridiculous
ridiculous ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:54
но я проверил не только сегодняшние матчи, но и завтрашние и так далее. во всех матчах отсутвуют высокие коэффиценты. раньше такого не было, не видел такого. что так и будет всегда? это неправильно. может я хочу выиграть 251000 сразу, но коэффицента 251 нету ни в одном матче, такого еще не было. было конечно в одном матче отсутствовало, но не во всех чемпионатах подряд одновременно. посмотрите сами.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ridiculous (раскрыть)
вчера в 10:46
Здравствуйте.

Иногда некоторых счётом нет в дополнительной линии. Это не сбой, так работает линия.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:41
По-моему, он ответил так на первую часть фразы.
shur
shur
вчера в 10:34
...нам вчера Костя Генич популярно донёс, хорошо провёл эту
удивительную по накалу игру.....!!!!!
Гость
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