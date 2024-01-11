Президент ПСЖ рассматривает возможность арендовать Бензема на полгода

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассматривает возможность аренды нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 6 месяцев.
Однако, как сообщает источник, в парижском клубе больше хотят сконцентрироваться на усилении оборонительной и центральной линий команды. Кроме того, у футбольного советника «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша есть сомнения относительно необходимости перехода форварда.
P.S. Деньги, связи и возможности у этого араба, канеш., шальные..., но то что не своим Делом он занят, очевидно всем в футбольном мире.
P.S. Деньги, связи и возможности у этого араба, канеш., шальные..., но то что не своим Делом он занят, очевидно всем в футбольном мире.