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Президент ПСЖ рассматривает возможность арендовать Бензема на полгода

вчера, 11:06

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассматривает возможность аренды нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 6 месяцев.

Однако, как сообщает источник, в парижском клубе больше хотят сконцентрироваться на усилении оборонительной и центральной линий команды. Кроме того, у футбольного советника «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша есть сомнения относительно необходимости перехода форварда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:07
От одного араба к другому арабскому клубу по сути.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:06
Надеюсь, что Карим Бензема не пойдет в эту непонятную страну.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:00, ред.
))И мытарства эти - от "прозорливости и великого ума" Хелаифи, который, в своё время, на ровном месте, просто взял и про.с.рал прекрасного центрфорварда - Мауро Икарди.

P.S. Деньги, связи и возможности у этого араба, канеш., шальные..., но то что не своим Делом он занят, очевидно всем в футбольном мире.
амурец
амурец
вчера в 15:47
Бензема не пойдет, хотя от него толку в разы больше чем от аргентно-католонского балласта
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:06
На кой он им.. Да и не пойдёт он в Париж..
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:07
При всем уважении к Кариму, но наверное пора завершать карьеру.
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