Президент ПСЖ рассматривает возможность арендовать Бензема на полгода

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вчера, 11:06

Президент ПСЖ рассматривает возможность аренды нападающего «Аль-Иттихада» на 6 месяцев.

Однако, как сообщает источник, в парижском клубе больше хотят сконцентрироваться на усилении оборонительной и центральной линий команды. Кроме того, у футбольного советника «Пари Сен-Жермен» есть сомнения относительно необходимости перехода форварда.