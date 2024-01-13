«Ювентус» рассматривает возможность аренды Хендерсона

«Ювентус» хочет усилить линию полузащиты хавбеком «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джорданом Хендерсоном. Игрок прошлым летом перешёл из «Ливерпуля» в саудовский клуб, но уже желает вернуться в Европу. На данный момент «Ювентус» обсуждает с Хендерсоном возможность аренды. Англичанин хотел бы подписать арендное соглашение на полтора года. Итальянцы изучают финансовую составляющую сделки (для данного перехода потребуется осуществить трансфер на выход).
Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет подписать Хендерсона.
Но ему точно придется пойти на понижение зп
Но ему точно придется пойти на понижение зп
Хендо думаю сможет помочь-усилит Юве
Хендо думаю сможет помочь-усилит Юве