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«Ювентус» рассматривает возможность аренды Хендерсона

вчера, 10:18

«Ювентус» хочет усилить линию полузащиты хавбеком «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джорданом Хендерсоном. Игрок прошлым летом перешёл из «Ливерпуля» в саудовский клуб, но уже желает вернуться в Европу. На данный момент «Ювентус» обсуждает с Хендерсоном возможность аренды. Англичанин хотел бы подписать арендное соглашение на полтора года. Итальянцы изучают финансовую составляющую сделки (для данного перехода потребуется осуществить трансфер на выход).

Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет подписать Хендерсона.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:19
Всё, наелся? 🫢
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:44
Ну опытный хороший игрок может и пригодится
Но ему точно придется пойти на понижение зп
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:28
что то многие бегут обратно, золотая клетка саудитов в реале шокирует приезжих)
Хендо думаю сможет помочь-усилит Юве
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:19
А почему бы и нет - Хендерсон хороший игрок.
Гость
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