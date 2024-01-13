«Ювентус» рассматривает возможность аренды Хендерсона

1705130280

вчера, 10:18

«Ювентус» хочет усилить линию полузащиты хавбеком «Аль-Иттифака» и сборной Англии . Игрок прошлым летом перешёл из «Ливерпуля» в саудовский клуб, но уже желает вернуться в Европу. На данный момент «Ювентус» обсуждает с Хендерсоном возможность аренды. Англичанин хотел бы подписать арендное соглашение на полтора года. Итальянцы изучают финансовую составляющую сделки (для данного перехода потребуется осуществить трансфер на выход).

Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет подписать Хендерсона.