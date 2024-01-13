Перишич может перейти в свой родной клуб

Полузащитник Иван Перишич может покинуть «Тоттенхэм».
По данным источника, хорват является главной трансферной целью «Хайдука». Клуб сделает всё возможное, чтобы подписать хавбек в январе.
Напомним, что сейчас Перишич восстанавливается после травмы передней крестообразной связки.
Перишич является воспитанником «Хайдука», футболист родился в Сплите, где базируется команда.
Единственное, что я прошу это паритет для всех.
С одного аккаунта набрав допустим условно 16 к баллов играть против многих клонов для меня лично это не паритет. Восхищаюсь теми кто за сутки набирает 2 к баллов. Для того и создана КП, что бы искать наилегчайшие пути для победы . Протонно-нейтронные связи, где шла дискуссия это ключ для выявления, и анализа дальнейших действий который приведут к более устойчивым принципам где нужно купировать плохое, а внедрять больше положительного. Ну какое тут может быть тщеславие. Очевидно мои посылы это ограничение клоноводоведения вот и всё самое малое. Кто вам запрещает набирать огромное количество баллов и побеждать? многие стремятся к большому набору баллов и нужно это поддерживать брать с таких пример. В моей группе вот сильный ход набрал участник который никогда не участвовал в КП. Вы не представляете как я безмерно рад когда игрок вкалывает содержательными комментариями, ведет интересную дискуссию, наращивает и обогащает сайт увеличивая рейтинг. Вот такой вот детерминизм маркса - энгельской идеологии, а не советов, которые скопировали.
Единственное, что я прошу это паритет для всех.
С одного аккаунта набрав допустим условно 16 к баллов играть против многих клонов для меня лично это не паритет. Восхищаюсь теми кто за сутки набирает 2 к баллов. Для того и создана КП, что бы искать наилегчайшие пути для победы . Протонно-нейтронные связи, где шла дискуссия это ключ для выявления, и анализа дальнейших действий который приведут к более устойчивым принципам где нужно купировать плохое, а внедрять больше положительного. Ну какое тут может быть тщеславие. Очевидно мои посылы это ограничение клоноводоведения вот и всё самое малое. Кто вам запрещает набирать огромное количество баллов и побеждать? многие стремятся к большому набору баллов и нужно это поддерживать брать с таких пример. В моей группе вот сильный ход набрал участник который никогда не участвовал в КП. Вы не представляете как я безмерно рад когда игрок вкалывает содержательными комментариями, ведет интересную дискуссию, наращивает и обогащает сайт увеличивая рейтинг. Вот такой вот детерминизм маркса - энгельской идеологии, а не советов, которые скопировали.
Вангую следующие последствия:
1. Стенания председателя союза литераторов кратно усилятся, так как его шансы на эпичные победы станут уверенно стремиться к нулю с учётом его игроцкого уровня, столь же уверенно стремящегося к тому же значению.
2. Многоликий провидец не сможет оставить своё самолюбие необласканным и начнёт ставить на максимально разрешённые кэфы, что с учётом размеров его многоликости даст примерно такие же результаты как сейчас и новый повод бахвалиться, что он хоть при каком формате конкурса всё равно разнесёт всех ввиду своей гениальности и уникальности.
3. И это ещё хорошо, если на тропу в*йны снова, как лет пять назад, не выйдет и не вспомнит былое поигрывающий и сейчас с нескольких десятков клонов на точный счёт одного матча Мишаня Славнов, который просто делил на три части своё воинство, только часть которого из ста бойцов я ему тогда как-то предъявил поимённо, расставлял по трети этого полчища на каждый из трёх основных исходов в равных матчах со сходными кэфами на хозяев, ничью и гостей по 2000 и получалось более полусотни клонов с 5500-6500 очками. В каждом следующем матче эти выигравшие "ребята" снова рассчитывались на первый-второй-третий, и в итоге к концу месяцев несколько особей оказывались на вершине рейтинга.
Пишу всё это просто из спортивного интереса, поскольку, как и ты, абсолютно не парюсь, выиграю что-то или нет, и с улыбкой наблюдаю эту нелепую грызню некоторых персонажей про формат конкурса, производимую с такой серьёзностью и накалом, как будто они по меньшей мере поправки в Конституцию принимают)))
Вангую следующие последствия:
1. Стенания председателя союза литераторов кратно усилятся, так как его шансы на эпичные победы станут уверенно стремиться к нулю с учётом его игроцкого уровня, столь же уверенно стремящегося к тому же значению.
2. Многоликий провидец не сможет оставить своё самолюбие необласканным и начнёт ставить на максимально разрешённые кэфы, что с учётом размеров его многоликости даст примерно такие же результаты как сейчас и новый повод бахвалиться, что он хоть при каком формате конкурса всё равно разнесёт всех ввиду своей гениальности и уникальности.
3. И это ещё хорошо, если на тропу в*йны снова, как лет пять назад, не выйдет и не вспомнит былое поигрывающий и сейчас с нескольких десятков клонов на точный счёт одного матча Мишаня Славнов, который просто делил на три части своё воинство, только часть которого из ста бойцов я ему тогда как-то предъявил поимённо, расставлял по трети этого полчища на каждый из трёх основных исходов в равных матчах со сходными кэфами на хозяев, ничью и гостей по 2000 и получалось более полусотни клонов с 5500-6500 очками. В каждом следующем матче эти выигравшие "ребята" снова рассчитывались на первый-второй-третий, и в итоге к концу месяцев несколько особей оказывались на вершине рейтинга.
Пишу всё это просто из спортивного интереса, поскольку, как и ты, абсолютно не парюсь, выиграю что-то или нет, и с улыбкой наблюдаю эту нелепую грызню некоторых персонажей про формат конкурса, производимую с такой серьёзностью и накалом, как будто они по меньшей мере поправки в Конституцию принимают)))
Сделать начальный капитал в 2 тысячи, каждый день давать ещё по тысячи.
Убрать всякие там лучшие, первые и прочие наборы очков.
Так же убрать +другие, так же думаю надо сделать ограничение по коэффициентам на победу до 10.
Посмотрим как все будут в равных условиях, а то уже в открытую гордятся, что выиграли в конкурсе только из-за того, что у них очков больше было.
От клонов конечно это не спасёт, они конечно будут, но скорее всего их активность должна пойти на убыль.
Сделать начальный капитал в 2 тысячи, каждый день давать ещё по тысячи.
Убрать всякие там лучшие, первые и прочие наборы очков.
Так же убрать +другие, так же думаю надо сделать ограничение по коэффициентам на победу до 10.
Посмотрим как все будут в равных условиях, а то уже в открытую гордятся, что выиграли в конкурсе только из-за того, что у них очков больше было.
От клонов конечно это не спасёт, они конечно будут, но скорее всего их активность должна пойти на убыль.
2. Чей вывод игроков стал фатальным для группы.
3. Что за всем известная причина?
4. Так кто всё -таки алчен и не готов играть ради игры?
2. Чей вывод игроков стал фатальным для группы.
3. Что за всем известная причина?
4. Так кто всё -таки алчен и не готов играть ради игры?