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Перишич может перейти в свой родной клуб

сегодня, 00:54

Полузащитник Иван Перишич может покинуть «Тоттенхэм».

По данным источника, хорват является главной трансферной целью «Хайдука». Клуб сделает всё возможное, чтобы подписать хавбек в январе.

Напомним, что сейчас Перишич восстанавливается после травмы передней крестообразной связки.

Перишич является воспитанником «Хайдука», футболист родился в Сплите, где базируется команда.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 09:01
Очевидно что равенства нет и многие игроки не довольны клоноводством, довольны только те у кого большинство их на счету. Ничего плохого нет в наборе баллов ударными методами в этом деле есть огромный вложенный труд участников, все бы так играли, но без массовости клонов.  Протон как положительно заряженная частица показал за декабрь как может играть без набора огромного количества баллов.  Желаю многим больше содержательных комментариев чем пару  слов за 50 баллов. Наше нахождения на этом сайте это не только обогащение полезной информацией где можно  черпать в избытке, но и получать удовольствие от игры в КП.
 Единственное, что я прошу это паритет для всех. 
 С одного аккаунта набрав допустим условно 16 к баллов играть против многих клонов для меня лично это не паритет. Восхищаюсь теми кто за сутки набирает 2 к баллов.  Для того и создана КП, что бы искать наилегчайшие пути для победы  . Протонно-нейтронные связи, где шла дискуссия это ключ для  выявления,  и анализа дальнейших действий который приведут к более устойчивым принципам где нужно купировать плохое, а внедрять больше положительного. Ну какое тут может быть тщеславие.  Очевидно мои посылы это ограничение клоноводоведения вот и всё самое малое.  Кто вам запрещает набирать огромное количество баллов и побеждать?  многие  стремятся к большому набору баллов и нужно это поддерживать брать с таких пример. В моей группе вот сильный ход набрал участник который никогда не участвовал в КП.  Вы не представляете как я безмерно рад когда игрок вкалывает содержательными комментариями, ведет интересную дискуссию, наращивает и  обогащает сайт увеличивая рейтинг.   Вот такой вот детерминизм маркса - энгельской идеологии, а не  советов, которые скопировали. 
shlomo
shlomo
сегодня в 08:48
наверное правильное решение будет закончить карьеру в своем родном клубе.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:28
Давно пора.
протон
протон ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 08:08
Алчен тот кто создаёт клоны, известная причина это призы. Не создатель, а основатель. Вывод тех кто сейчас лидирует в основном КП
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Под старость лет можно и вернуться...
Гус Пойет
Гус Пойет ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 06:44
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 06:06, ред.
    А если взять и ради эксперимента на один, два месяца сделать равный и справедливый конкурс?!!!
    Сделать начальный капитал в 2 тысячи, каждый день давать ещё по тысячи.
    Убрать всякие там лучшие, первые и прочие наборы очков.
    Так же убрать +другие, так же думаю надо сделать ограничение по коэффициентам на победу до 10.
    Посмотрим как все будут в равных условиях, а то уже в открытую гордятся, что выиграли в конкурсе только из-за того, что у них очков больше было.
    От клонов конечно это не спасёт, они конечно будут, но скорее всего их активность должна пойти на убыль.
    paq85wqxzavp
    paq85wqxzavp
    сегодня в 05:48
    Пора уже Ваньке топать на хаус
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 05:07
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear
      сегодня в 04:25
      Завершение карьеры в родном клубе и на родине может стать правильным шагом.
      aгeнт Cмит
      aгeнт Cмит ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 03:43, ред.
      1. Кого вы называете создателем группы?
      2. Чей вывод игроков стал фатальным для группы.
      3. Что за всем известная причина?
      4. Так кто всё -таки алчен и не готов играть ради игры?
      48uzj3fgx4pb
      48uzj3fgx4pb
      сегодня в 03:13, ред.
        Варвар7
        Варвар7
        сегодня в 01:51
        Возможно и сам Иван планирует, после такой тяжёлой травмы, завершить карьеру в своём родном клубе.
        Гость
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