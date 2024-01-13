Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Аль-Хиляль» работает над трансфером игрока «Марселя»

Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
13 января в 12:03
Почитал баталии в комментариях, и позволю себе еще раз написать здесь. Пользователь "Байкал" предлагает по сути условия, которые были в группе без призов но еще с некоторыми ограничениями установить на пару месяцев во всех группах, но с призами. Без вопросов, условия станут равные для всех. Вот только на мой дилетантский взгляд мучает один вопрос, а зачем это админам сайта? Ведь условия станут равные условно. У литераторов опять же условно выбьют платформу для побед из под ног и они перестанут писать развернутые комменты на общих ветках, что наверное сайту в минус, а клоноводам в принципе по флейте, как правильно опять же на мой взгляд подметил пользователь Гус Пойет, они просто станут играть на разрешенных максимально коэффициэнтах. Пробежал по вчерашним новостям, ежели не ошибаюсь, под одной новостью за сутки больше 20 комментов, а так в основном до 10 или чуть более. А установив на пару месяцев подобные условия в КП, то количество комментов ( и так не большое) на общих ветках уменьшится полагаю в разы и зачем это админам? По идее они должны поддерживать тезисы пользователя "протон", условно " больше развернутых комментов и чем больше тем лучше." Ежели не ошибаюсь, при создании группы без призов, админы советовали создать игрокам второй аккаунт и одним играть в равных условиях со всеми условно для души, а другим для призов. Но как-то отбоя для желающих поиграть для души как я понял не нашлось ( хотя почитаешь, призы не главное, а от вип-статуса лично я вообще не вижу никакой пользы, была раньше одна, возможность вставлять картинки и видео, но после того как это позволили делать условно всем старожилам сайта лично для меня вип-статус вообще потерял ценность, ибо возможность ставить какие-то дизлайки убирать коммент из лучших и пр. преимущества это детский сад для взрослых людей, коими большинство пользователе на сайте являются.) Резюмируя, извиняюсь за многократное употребление слова "условно" и много букв, протонно-нейтронные в*йны и сопутствующие им дебаты имеют определенный шарм, админы читают, что-то рациональное для себя отмечают. Но правила устанавливают они, а играть или не играть по этим правилам дело лично каждого и это аксиома. А с учетом того, что Гор пообещал всем участника КП "веселую жизнь" в этом году то для участников КП...
37ggq93c3u94
37ggq93c3u94
13 января в 10:15
Французы просят все больше и больше, арабы торгуются.
ОПС
ОПС
13 января в 09:49
Вся работа заключается в денежной стороне. И все.
Василий 50
Василий 50
13 января в 09:48
Видимо очень много предлагают и Марсель повелся на деньги.
протон
протон
13 января в 09:27, ред.
" Стенания председателя союза литераторов кратно усилятся, так как его шансы на эпичные победы станут уверенно стремиться к нулю с учётом его игроцкого уровня, столь же уверенно стремящегося к тому же значению."
К нулю? жду вас в моей группе на следующий месяц я покажу как этот ноль превращается в победу. Ваша тактика она со мной обречена на провал, достаточно было увидеть ставки. добавлю не грызня персонажей а диалог и участие.
протон
протон ответ aгeнт Cмит (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 09:19
Давайте вместе делать так что бы все участники были довольны. Вот сейчас обстановка я вижу располагает . Мое предложение удалить из основной группы всех клонов или ограничить на высоких кефах. Моя идеология моя пропаганда твердая нет клонам. И мой лозунг " Ударим по клоноводам и высоким кефам" "Дорогу клонам в гр. Шестернева"
VeniaminS
VeniaminS
13 января в 09:16
Марсель может и продать,для увеличения своего бюджета.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 