«Аль-Хиляль» работает над трансфером игрока «Марселя»

«Аль-Хиляль» хочет усилиться защитником «Марселя» Ренаном Лоди. Главный тренер «Олимпика» Дженнаро Гаттузо дал комментарий по теме:
Да, ведутся переговоры по Лоди. Мы не хотели рисковать, поэтому он не играл. Идут переговоры, сказать больше не могу.
К нулю? жду вас в моей группе на следующий месяц я покажу как этот ноль превращается в победу. Ваша тактика она со мной обречена на провал, достаточно было увидеть ставки. добавлю не грызня персонажей а диалог и участие.
К нулю? жду вас в моей группе на следующий месяц я покажу как этот ноль превращается в победу. Ваша тактика она со мной обречена на провал, достаточно было увидеть ставки. добавлю не грызня персонажей а диалог и участие.