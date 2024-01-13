«Аль-Хиляль» работает над трансфером игрока «Марселя»

«Аль-Хиляль» хочет усилиться защитником «Марселя» . Главный тренер «Олимпика» дал комментарий по теме:

Да, ведутся переговоры по Лоди. Мы не хотели рисковать, поэтому он не играл. Идут переговоры, сказать больше не могу.