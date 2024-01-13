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Нападающий «Вильярреала» близок к переходу в «Лион»

вчера, 10:05

Нападающий Арно Груневельд досрочно вернётся из «Эвертона» в «Вильярреал». Однако в испанском клубе не рассчитывают на игрока. «Лион» хочет взять Груневельда в аренду, переговоры находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне, выступая на правах арендного соглашения за «Эвертон», 26-летний вингер провёл 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал контракт с полузащитником «Ренна» Неманьей Матичем. Напомним, после семнадцати туров «ткачи» занимают 14-е место в Лиге 1.

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Все комментарии
u52d8ms2rmgt
u52d8ms2rmgt
вчера в 10:14
Лион срочно усиливается, дно ведь совсем рядом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:10
Из одной подводной лодки в другую глубину турнирной таблицы?
Гость
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