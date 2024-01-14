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«Гавр» переиграл «Лион». У Кузяева первая голевая передача в Лиге 1

вчера, 21:08
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр3 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Гавр» одержал победу над «Лионом» в матче 18-го тура Лиги 1 (3:1).

На 18-й минуте счёт открыл Готье Льорис. На 30-й красную карточку получил Джек О'Брайан. Эммануэль Сабби на 50-й удвоил преимущество хозяев. Александр Ляказетт на 54-й сократил отставание гостей в счёте. Кристофер Опери на 62-й с передачи российского полузащитника Далера Кузяева забил 3-й мяч «Гавра». На 90-й «ткачи» остались вдевятером — удалился Дуе Чалета-Цар.

«Гавр» занимает 11-е место в чемпионате Франции, имея в активе 22 очка. «Лион» — 16-й, у команды 16 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 21:59
Как Кузяев вошёл в команду! Молодец! Правда Лион совсем не тот!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:13
Лион разваливается на глазах - как команда.
Гость
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