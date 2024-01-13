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«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл»

вчера, 22:31
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:3).

На 26-й минуте Бернарду Силва открыл счёт. Хозяева отыгрались на 35-й — голом отличился Александер Исак. Энтони Гордон на 37-й вывел «сорок» вперёд. Кевин Де Брюйне на 74-й восстановил равенство на табло. Победный для «горожан» мяч забил Оскар Бобб на 90+1-й.

«Ньюкасл» занимает 10-е место в чемпионате Англии, у команды 29 очков. «Ман Сити» находится на 2-й позиции, имея в активе 43 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Сити» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 02:08, ред.
А Вы можете вспомнить, чтобы Заваров или Беланов много забивали? А ведь они были известными нападающими, талантливыми. Гуцаев много не забивал, хотя имел великолепный дриблинг и тд, и тп. В.Онищенко, никогда не славился бомбардирскими качествами, но в тандеме с ним- забивал О.Блохин. М.Гершкович и В.Казачонок состовляли великолепный тандем форвардов, но никто из них, много не забивал. Далеко не всегда, нападающие становятся бомбардирами, но вместе с тем- они помогают полузащите обострять ситуацию у ворот соперника. Да, я согласен, главные функции форвардов- забивать. Но очень часто, вместо нападающих- это делают полузащитники...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:03
Ньюкасл должен находиться выше в турнирной таблице.
SonicStar
SonicStar ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Полностью с тобой согласен! Основная задача нападающего - забивать, это его обязанности и если он в важных матчах этого не делает, то не такой он и крутой форвард. Понимаю ещё, когда при длинных забросах нападающие (типа Джеко, Лукаку), цепляются за мячи и развивают атаку дальше, но просто якобы отвлекать внимание соперника...это бред )
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Для начала сам её выучи. Тогда меньше придётся выкручиваться.

Т.к. с Холланом всё наоборот, он король Фулхэмов и т.п., а как топ-игра, так сразу ноль голов и полезных действий, а потом только и остаётся его защитничкам отмечать как он хорошо отвлекал оборонцев на себя.

Вот Роналдо было всё равно кому забивать, он это делал и в матчах с аутсайдерами и с топами. Поэтому после его игры никому не приходилось искать оправдания втаком духе, что он хорошо защитников отвлекал.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:07
КДБ вернулся и сделал результат. Браво!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
)) Понятно...
Учи матчасть, парень. Потом и поговорим.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:01
Замечательный матч, получил искреннее удовольствие. Ньюкалсу не хватило совсем немного для подвига. Всех с победой!
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ну так твои объяснения слишком дешёвые. И скорее попытка оправдать свой комментарий, зацепившись хоть за что-то в игре норвежца, который по большому счёту проваливал все топ-матчи прошлого сезона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
"Норвежец был в тех матчах плох, как в плане открывания, так и работы с мячом. Можно сколько угодно тут ему записывать плюс за отвлечение защитников, но вот именно работа с мячом и открывания были плохи в тех играх."


))))))))) Именно поэтому я и сказал в первый раз, - тебе бесполезно что-либо объяснять.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:49
А может ты Серию А посмотришь прошлого сезона, когда в матчах даже с аутсайдерами, турок, армянин и хорват бросали опорную зону и прижимались к воротам. Тоже мне аргумент. Норвежец был в тех матчах плох, как в плане открывания, так и работы с мячом. Можно сколько угодно тут ему записывать плюс за отвлечение защитников, но вот именно работа с мячом и открывания были плохи в тех играх.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Дилетант - это не тот человек, который абсолютно ничего не знает, а тот, кто не знает Предмет.

Смотри на гол в финале ЛЧ. Смотри на позицию защитников Интера, которые бросили опорную зону и кинулись во вратарскую крыть Холланда в момент передачи Бернардо Силвы на Родри...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
Да да, Макс, спасибо!!! Старею, Дружище...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
Только не в 86-м, а в 90-м, Вить.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:23
Ну конечно- Бреме!!!
ABir
ABir
вчера в 23:22
Был у сорок шанс забрать очки у МС, но не в этот раз
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:21
Бреме.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:20
Макс, ты не находишь, что оба гола Ньюкасла, в чем-то, похожи на гол немца, на ЧМ-86, если не ошибаюсь, который, ты, мне как-то присылал? Вот, только, фамилию забыл...
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:16
А ты и не сможешь ничего объяснить, т.к. норвежец просто растворился на поле в тех играх и ничего не смог показать.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:16
Я и не говорю, что Сити повезло. Я говорю, что Сити закономерно воспользовался преимуществом в свежести, и не отрицаю, что это тоже нужно уметь делать.

Ну и про второй гол - очень спорно) Удар был действительно хорош, вратаря тут винить не стоит. И уж тем более сомневаюсь в том, что спас именно Эдерсон, у которого много сильных сторон, но прыгучесть - явно не из них)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
Не вижу смысла объяснять. Раз тебя SonicStar убедил насчёт воздуха, значит тебе
и этого уже достаточно.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:03
Не пропал- это верно. Но согласись- и не без везения, при всём, безусловном, Уважении к МС...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:02
Иногда кажется, что МС специально пропускает, чтобы после начать играть.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:00
Те кто ждали осечку Сити покачали головой и ушли. У них КДБ выходит и переворачивает игру - гол из ниоткуда, ассист прям вратарскую, даже Боб забивает. Еще кто-то сомневается кто главный в этой команде по исполнению и результативности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
))) Если бы да кабы... Если бы Эдерсон был в порядке, второго голешника "сорок" бы тоже не было. Причём тут повезло/не повезло ?!
Прав всегда тот, у кого инициатива. И везёт тому, кто Везёт, а не хренью страдает, как Ньюкасл во втором тайме.
SonicStar
SonicStar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:53
Ага, ещё портить воздух в штрафной соперника это тож его скил, который даёт косвенный результат)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:50
С победой.
КДБ - мастер своего дела! Вышел, и зарешал игру.
Прическа у него огонь конечно…что это 😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:50
Не только на голы "викинга" смотри. Он если сам не забьёт, то дефов запутает и косвенно всё равно результат даст.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 22:49
Как же надоел Сити со своими отскоками в концовках. Напоминает МЮ образца последних сезонов при Фергюсоне.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:49
И что Холлан смог например против Реала в ЛЧ или в финале против Интера?
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:48
А с серьезным как будто помогал? 5 финалов за Сити 0 голов.
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