«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл»

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вчера, 22:31

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:3).

На 26-й минуте Бернарду Силва открыл счёт. Хозяева отыгрались на 35-й — голом отличился Александер Исак. Энтони Гордон на 37-й вывел «сорок» вперёд. Кевин Де Брюйне на 74-й восстановил равенство на табло. Победный для «горожан» мяч забил Оскар Бобб на 90+1-й.

«Ньюкасл» занимает 10-е место в чемпионате Англии, у команды 29 очков. «Ман Сити» находится на 2-й позиции, имея в активе 43 балла.