«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл»

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:3).
На 26-й минуте Бернарду Силва открыл счёт. Хозяева отыгрались на 35-й — голом отличился Александер Исак. Энтони Гордон на 37-й вывел «сорок» вперёд. Кевин Де Брюйне на 74-й восстановил равенство на табло. Победный для «горожан» мяч забил Оскар Бобб на 90+1-й.
«Ньюкасл» занимает 10-е место в чемпионате Англии, у команды 29 очков. «Ман Сити» находится на 2-й позиции, имея в активе 43 балла.
Отмечу голы в матче. Шедевры - все как один
Отмечу голы в матче. Шедевры - все как один
"Сороки" наивно полагали что вторую 45-тку можно тупо отсидеться и играть на отбой... Тренерский косяк, однозначно.
Ну а "горожан" с победой. Игра выказала наличие воли и рвения к победе у "синих", однако Брюйне вот так вот бить по центру и отдавать закидушки на Боба классные тимы вряд ли позволят. Без норвежца, как показал уже не один матч, замыкать ассисты у Пепа, увы, некому.
"Сороки" наивно полагали что вторую 45-тку можно тупо отсидеться и играть на отбой... Тренерский косяк, однозначно.
Ну а "горожан" с победой. Игра выказала наличие воли и рвения к победе у "синих", однако Брюйне вот так вот бить по центру и отдавать закидушки на Боба классные тимы вряд ли позволят. Без норвежца, как показал уже не один матч, замыкать ассисты у Пепа, увы, некому.
Браво, Кевин! Просто восхищаюсь им. Не играл полгода, только-только оправился от травмы, не набрал форму...выходит на 20 минут и переворачивает игру с ног на голову!
Не будь он травмирован, МС на данный момент уверенно лидировал бы в АПЛ
Браво, Кевин! Просто восхищаюсь им. Не играл полгода, только-только оправился от травмы, не набрал форму...выходит на 20 минут и переворачивает игру с ног на голову!
Не будь он травмирован, МС на данный момент уверенно лидировал бы в АПЛ