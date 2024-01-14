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«Интер» разгромил «Монцу»

сегодня, 00:45
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 5Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Монца» потерпела поражение от «Интера» в матче 20-го тура Серии А (1:5).

На 12-й минуте Хакан Чалханоглу вывел миланцев вперёд с пенальти. Лаутаро Мартинес на 14-й удвоил преимущество гостей. Чалханоглу на 60-й оформил дубль. Маттео Пессина на 68-й сократил отставание хозяев в счёте, реализовав одиннадцатиметровый. Мартинес на 84-й отметился своим вторым голом в игре, забив с пенальти. Маркус Тюрам на 88-й провёл 5-й мяч «нерадзурри».

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 25 очков. «Интер» лидирует в турнире, у команды 51 балл.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 01:34
я за Интер всю жизнь , но это я за победу или раззгром не считаю!!! Сцуко меня морозят подобные игры!!!!!!!!!!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:57
Ну хорошо что Монца хоть один смогла забить!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:51
Результативная получилась победа у Интера -это точно!!!
Regista_888
Regista_888
сегодня в 00:50
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