«Жирона» сыграла вничью с «Альмерией», занимающей последнее место в Ла Лиге

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вчера, 17:59

«Альмерия» и «Жирона» сыграли вничью в матче 20-го тура Ла Лиги (0:0).

На 80-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Алейш Гарсия.

«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Жирона» находится на 1-й позиции с 49 баллами.