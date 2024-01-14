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«Жирона» сыграла вничью с «Альмерией», занимающей последнее место в Ла Лиге

вчера, 17:59
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия0 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Альмерия» и «Жирона» сыграли вничью в матче 20-го тура Ла Лиги (0:0).

На 80-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Алейш Гарсия.

«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Жирона» находится на 1-й позиции с 49 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
собраться !
собраться любой ценой, Жирона !
Naherger
Naherger
вчера в 21:59
Рано или поздно они начнут сливать. Возможно сегодня и было начало конца.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:39
Сегодня Жирона была совсем не своя....может их игровая форма Альмерии смутила(шучу)
Сегодня Жирона набрала одно очко в матче против аутсайдера и должна быть очень довольна этому результату,т.к вообще ничего не создала за матч, а у своих ворот позволила пошуметь хозяевам!
Ну что же, пока Каталонцы возглавили турнирную таблицу, поглядим чем ответит Мадрид!
ABir
ABir
вчера в 19:06
Очень удивила Жирона, казалось просто обязана, должна была брать три очка у аутсайдера.
bt3n2bzquuj7
bt3n2bzquuj7
вчера в 18:43
Неожиданно Жирона теряет очки,которых весной не хватит
баск
баск
вчера в 18:33
Стремление Альмерии, прочно стоящей на вылет, побороться до конца
за своё место под солнцем, весьма похвально. Но ничего выдающегося
она не показала..

А вот Жирона провела весь матч на ободах, ничего не создав и можно
сказать, отскочила.
Локальный провал или нечто более существенное?
Команда не бежала, не комбинировала, практически мучилась.

Не забила всего второй раз, после единственного поражения от Реала
в сентябре.
И сделала первую нулевую в сезоне, причём против соперника, который
в 70% случаев пропускает 2+.

Наступает решительный момент..)
112910415
112910415
вчера в 18:30
как бы не посыпалась куражная команда ...
112910415
112910415
вчера в 18:16
вот и подоспела горькая неприятность ... (
Capral
Capral
вчера в 18:15
После победы над Атлетико я написал, что Жирона- играет в шустрый, азарной футбол, но при этом- имеет вид, не дворовой, но пацанской команды. Конечно, нельзя по одной игре делать многозначительные выводы, но смею предположить, то, о чем писал, после Атлетико: в тройке- Жирона не будет. Могу конечно ошибиться, как любой человек, но не производит на меня впечатления игра этой команды. Игра Жироны- без фундамента. Легкий футбол, подвижный (пока силы есть), но не элитный. Не знаю, возможно, сегодня- начало конца, этой команды и её мнимой, хваленой игры, не знаю. Одно, знаю точно- ни Барса, ни Атлетико не играют так, чтобы и духу не было Жироны в тройке призеров!!!

Никакого впечатления от игры Жироны не получил. Четыре гола в ворота Атлетико? Ну так, Реал забил- даже пять!!! Играть еще долго, так что, будем посмотреть...
Гость
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