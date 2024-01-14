«Жирона» сыграла вничью с «Альмерией», занимающей последнее место в Ла Лиге

«Альмерия» и «Жирона» сыграли вничью в матче 20-го тура Ла Лиги (0:0).
На 80-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Алейш Гарсия.
«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Жирона» находится на 1-й позиции с 49 баллами.
Никакого впечатления от игры Жироны не получил. Четыре гола в ворота Атлетико? Ну так, Реал забил- даже пять!!! Играть еще долго, так что, будем посмотреть...
Никакого впечатления от игры Жироны не получил. Четыре гола в ворота Атлетико? Ну так, Реал забил- даже пять!!! Играть еще долго, так что, будем посмотреть...
за своё место под солнцем, весьма похвально. Но ничего выдающегося
она не показала..
А вот Жирона провела весь матч на ободах, ничего не создав и можно
сказать, отскочила.
Локальный провал или нечто более существенное?
Команда не бежала, не комбинировала, практически мучилась.
Не забила всего второй раз, после единственного поражения от Реала
в сентябре.
И сделала первую нулевую в сезоне, причём против соперника, который
в 70% случаев пропускает 2+.
Наступает решительный момент..)
за своё место под солнцем, весьма похвально. Но ничего выдающегося
она не показала..
А вот Жирона провела весь матч на ободах, ничего не создав и можно
сказать, отскочила.
Локальный провал или нечто более существенное?
Команда не бежала, не комбинировала, практически мучилась.
Не забила всего второй раз, после единственного поражения от Реала
в сентябре.
И сделала первую нулевую в сезоне, причём против соперника, который
в 70% случаев пропускает 2+.
Наступает решительный момент..)
Сегодня Жирона набрала одно очко в матче против аутсайдера и должна быть очень довольна этому результату,т.к вообще ничего не создала за матч, а у своих ворот позволила пошуметь хозяевам!
Ну что же, пока Каталонцы возглавили турнирную таблицу, поглядим чем ответит Мадрид!
Сегодня Жирона набрала одно очко в матче против аутсайдера и должна быть очень довольна этому результату,т.к вообще ничего не создала за матч, а у своих ворот позволила пошуметь хозяевам!
Ну что же, пока Каталонцы возглавили турнирную таблицу, поглядим чем ответит Мадрид!