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Сборная Сенегала разгромила команду Гамбии

вчера, 19:02
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал3 : 0Логотип футбольный клуб ГамбияГамбияМатч завершен

Сборная Сенегала крупно обыграла команду Гамбии в 1-м туре Кубка Африканских Наций (3:0).

Папе Гуйе открыл счет на 4-й минуте. У гостей на 45+7-й красную карточку получил Эбу Адамс. Затем дубль оформил Ламин Камара, забивший на 52-й и 86-й.

В группе С также выступают коллективы Камеруна и Гвинеи.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
Сенегал традиционно силён
nkq43bgqb3rn
nkq43bgqb3rn
вчера в 20:00
По такой игре должны были больше забивать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:56
Вроде бы и предсказуемый результат, но и сборная Гамбии играя второй тайм в меньшинстве не была мальчиками для битья.
shlomo
shlomo
вчера в 19:49
Тяжело играть целый тайм в меньшинстве, да еще и против фаворита.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:27
Ожидаемый результат. Сборная Сенегала с Мане один из главных претендентов
на Кубок африканский наций. Она намного выше классом сборной Гамбии. Кстати, Сенегал уже был победителем этого турнира в 2021 году.
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