Сборная Сенегала разгромила команду Гамбии

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вчера, 19:02

Сборная Сенегала крупно обыграла команду Гамбии в 1-м туре Кубка Африканских Наций (3:0).

Папе Гуйе открыл счет на 4-й минуте. У гостей на 45+7-й красную карточку получил Эбу Адамс. Затем дубль оформил Ламин Камара, забивший на 52-й и 86-й.

В группе С также выступают коллективы Камеруна и Гвинеи.