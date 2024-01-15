Сборная Сенегала разгромила команду Гамбии

Сборная Сенегала крупно обыграла команду Гамбии в 1-м туре Кубка Африканских Наций (3:0).
Папе Гуйе открыл счет на 4-й минуте. У гостей на 45+7-й красную карточку получил Эбу Адамс. Затем дубль оформил Ламин Камара, забивший на 52-й и 86-й.
В группе С также выступают коллективы Камеруна и Гвинеи.
на Кубок африканский наций. Она намного выше классом сборной Гамбии. Кстати, Сенегал уже был победителем этого турнира в 2021 году.
на Кубок африканский наций. Она намного выше классом сборной Гамбии. Кстати, Сенегал уже был победителем этого турнира в 2021 году.