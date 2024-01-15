Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Милан» выиграл у «Ромы»

сегодня, 00:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Милан» обыграл «Рому» в матче 20-го тура Серии А (3:1).

На 11-й минуте Ясин Адли вывел хозяев вперёд. Оливье Жиру на 56-й удвоил преимущество «россонери». На 69-й гости один гол отыграли — пенальти реализовал Леандро Паредес. Тео Эрнандес на 84-й забил 3-й мяч миланской команды.

«Милан» занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка. «Рома» находится на 9-й позиции с 29 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Милан» в соцсети «X»
ПСЖ одержал победу над «Лансом»
Сегодня, 00:42
«Реал» обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
Вчера, 23:51
«Штутгарт» проиграл «Боруссии» Менхенгладбах
Вчера, 21:27
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не выявили победителя
Вчера, 21:26
«Гавр» переиграл «Лион». У Кузяева первая голевая передача в Лиге 1
Вчера, 21:08
«Астон Вилла» и «Эвертон» сыграли вничью
Вчера, 19:02
Сортировать
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:12
Рома уже давненько ходит в середняках и попадание в еврокубки это предел (победа в ЛК исключение)
А Моуру пора обратно в Челси, только со звездами может чего-то добиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
Мауру давно пора на выход...
112910415
112910415
сегодня в 05:58
слабый состав и уставший тренер ...
8zxzh56rmya8
8zxzh56rmya8
сегодня в 03:44
Возят особливого мордой об газон уже все кому не лень
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:27
Не помог и талант Моуриньо.
happy 50
happy 50
сегодня в 01:36
Милан на три головы сильнее жадной Ромы.Милан активно покупает игроков.Рома собирает ,что плохо лежит. Рома должна смириться со статусом середняка.Нет у них кроме Лукаку игроков суперзвездного уровня.Да и Моуриньо последний звездный тренер у руля жадных римлян . Клуб превращается в среднюю команду.Траты клубов растут не по дням,а по часам.Потому запрет на трансферы больше ,чем 1,5 млн- это вопрос к менеджменту Ромы.Почему даже у Жироны больше денег на трансферы?
balalay
balalay
сегодня в 01:23, ред.
моуриньо калиф на час, он лидирует во всем мире по затратам на трансферы, 50% из которых провальны как кварежма... короче мастер пускать пыль в глаза этот физрук
нет бабла у Ромы как у абрамовича и реала? нет побед у моуриньо... именно так всегда было и будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
Вполне предсказуемый исход . Рома в гостевых матчах просто никакая .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:50
Пиоли красавчик, а бабку Мавринью мне, честно, жаль. Без Дибалы и Абрахама тяжело играть, уже мёртвый Фараон в основе выходит. Пожалуй, это самый слабый состав, который тренировал переводчик, и с такими результатами следующий может быть ещё слабее.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:47
Адли,Рейндерс,Жиру, Тео просто красавцы, Forza MILAN
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 