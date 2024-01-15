«Милан» выиграл у «Ромы»

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сегодня, 00:43

«Милан» обыграл «Рому» в матче 20-го тура Серии А (3:1).

На 11-й минуте Ясин Адли вывел хозяев вперёд. Оливье Жиру на 56-й удвоил преимущество «россонери». На 69-й гости один гол отыграли — пенальти реализовал Леандро Паредес. Тео Эрнандес на 84-й забил 3-й мяч миланской команды.

«Милан» занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка. «Рома» находится на 9-й позиции с 29 баллами.