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«Реал» обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

вчера, 23:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в финальном матче за Суперкубок Испании (4:1).

Хет-трик в первом тайме оформил нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор, отличившись на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Роберт Левандовски на 33-й забил единственный гол у каталонцев. На 64-й Родриго Силва увеличил преимущество «сливочных». На 71-й «сине-гранатовые» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Рональд Араухо.

«Реал» выиграл трофей в 13-й раз.

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Источник: soccer.ru Фото: Helios de la Rubia, Antonio Villalba
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Все комментарии
ta8zym7u5as3
ta8zym7u5as3
сегодня в 07:48
Барселона совсем сейчас беспомощная, может Хави сам подаст в отставку
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 06:22
Ты не путай боление с глорством. Я болел за Реал не потому что он номер один. В начале моего боления за Реал, доминировала Барса. Были и позорные 0-5 и постоянные проигрыши им. Лишь к концу эпохи Моуриньо ситуация выправилась. А 10-ю Лигу чемпионов они много лет не могли взять, пока Анчелотти не позвали.
Я выбрал Реал из-за перехода аж трех кумиров туда , а не результатов. Но так совпало, что Реал стал показывать определенную стабильность и ниже определенной планки не падает . И теперь мне это помогает.
ABir
ABir
сегодня в 06:06
С очередным трофеем Великий клуб и Великого тренера! И зачем такому Реалу еще и Мбаппе?
112910415
112910415
сегодня в 05:55
не было шансов, разный уровень !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:30
Все логично, Реал сейчас просто сильнее.
Икарус
Икарус
сегодня в 02:46
Нет Месси-нет пати. Долго еще будем вспоминать золотые времена.
RedRedTeam
RedRedTeam
сегодня в 02:02
    Capral
    Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Я думаю, если бы он решил подражать Симеоне- у него не было бы таких идиотских и грубых ошибок. Я не знаю, что сейчас происходит с Атлетико, но я знаю футбол Симеоне- глубоко идейный и системный. Да, стиль игры Симеоне не всем нравится- скучноватый, оборонительный, но в его футболе, всегда присутсвовала идея, мойнейший идеологический фундамент. И потому, мне тем более странно, видеть, что сейчас происходит с Атлетико... А, Хави- просто не умеет читать соперника, анализировать ситуацию. Потнятно, что он не способен переиграть Анчелотти, но есть простейшие вещи, которые видят, даже обычные болельщики...
    eleven LC
    eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:56, ред.
    Но это и отличие от великих тренеров
    Хави средний тренер он лч не выиграет никогда
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Да на него никто и не гонит. Какой в этом смысл? Понятное дело, что я диванный эксперт, но Хави то не имеет право на такие детские ошибки. Он учился у лучших.. Арогонес, Дель Боске, Гвардиола, но почему-то решил подражать в основном на Семеоне и Аллегри..
    eleven LC
    eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Ну я не хочу гнать на Хави,я его тоже не понимаю
    Просто он пока не великий тренер,а Карло Анчелотти великий!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Я ещё сразу после того матча говорил, что ситуация хуже некуда. По сути любительская команда забила 2 гола и могла забить ещё. Очень удивлен, что Осасуна не смогла отличиться, у них команда хорошая, играющая.
    Хави же умный человек, никто же с этим не будет спорить, поэтому мне вдвойне непонятен его сегодняшний план на игру. В прошлом сезоне, когда он играл от сливочных, каталонцы побеждали. Понятно, что мяч не контролировали, да, где то страдали, но побеждали. Сегодня вышли на матч, как будто собрались играть с детворой во дворе. Очень высокая линия обороны, самый удобный план для быстроногих. Плюс к этому Кюнде.. на совести которого 3 пропущенных.
    Нужно уже забыть про эту тику таку. В команде нет игроков уровня Хави, Иньесты, Буси и Месси, которые почти никогда мяч не теряли. Нужно идти в ногу со временем, но Хави упорно отказывается от этого.
    eleven LC
    eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Ну это тренерская победа на классе
    Анчелотти великий тренер,Хави ещё нет!
    eleven LC
    eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:02, ред.
    Да кстати,Лунин лучше
    Он не нервничает и играет топ
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Так и должно было быть, это дырень Кепа только интригу внесла, хаха) Но, как писал, я даже рад, что он в очередной раз подвёл, больше уверенности у Анчи будет в Андрее, потому что я бы очень был на измене, если бы Кепа даже в матче с "Ляйпцигом" играл в ЛЧ.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 00:58, ред.
    Он для любого маленький, если против клуба, у которых два фланговых нападающих-бегунка и игрок с лучшим в мире пасом вперёд Кроос (и это даже не громкие слова, а просто статистика 2023 года, Соккер сам приводил), и причём это среди прочих, выставляет высокую оборону. Тут Хави уже проиграл сам себе, у "Реала"-то нет ЦН, поэтому он-то в любом случае на фланговых напов надеялся в базовом плане (второй уже, если не получается - выпускать джокера Диаса и подключать высоких защитников под навесы). Анчи даже не пришлось напрягаться)
    eleven LC
    eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Карло Анчелотти гений
    Ты посмотри как он спокоен когда забивает Карвахаль на 87 минуте Атлетико
    Папа Карло просто знает что так и должно быть ,он гениален без сомнений
    Capral
    Capral ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Да просто- младенец.
    eleven LC
    eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:54, ред.
    Я бы сказал для Анчелотти Хави еще маленький
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Так-то да, но и Хави просто лопух, для "Реала" соперник, играющий с высокой обороной, это просто подарок, в таком случае Вини/Родриго феерят, а в "Реале" есть куча игроков, которые могут их запустить в быструю контру, Кроос, Беллингем, даже Рюдигер. С плотно играющими в обороне командами куда сложнее.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Улыбнулся. Для душевного спокойствия посоветую ещё начать болеть за Сити и Баварию, тогда полегче будет.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:50
    Вини просто крутой оказывается и всё
    Я не верил
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:44
    Болею с 99 года за мю. Потом стал болеть за Реал Мадрид, после того как он поочередно купил моих самых любимых игроков у МЮ. Сначала Бекхэма, потом Ван Нистелроя, затем Криштиану Роналду.
    Так вот, тогда я горевал, а теперь благодарю судьбу за эти переходы. Если б я до сих пор болел только за МЮ, я бы уже либо бросил футбол, либо стал бы полностью седым. Последние 10 лет игра и результаты МЮ сплошное разочарование. Они не уважают болельщиков, ставят один антирекорд за другим, сейчас и вовсе середняками стали.

    Но мою футбольную страсть спасает именно игра Реала... То что творит Реал, это высший класс. Рон, Рамос, Модрич, Кросс, Навас... Какие бойцы были и есть. Реал никогда не сдается. Всегда радуют игрой. Никогда не играют безвольно или спустя рукава. Спасибо Реалу за то, что не потушил мой костер любви к футболу. Я очень люблю футбол, я очень близко к сердцу воспринимаю эту игру.. И я бы не вынес все эти неудачи мю, не болей я за Реал.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:42
    Реал с суперкубком, более чем заслуженная победа
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:39, ред.
    Анчелотти выиграл 7 титулов с Реалом за 2,5 года после второго прихода
    Это гениально
    А вообщем у него 11 титулов догнал великого Зидана
    balalay
    balalay
    сегодня в 00:35
    такое впечатление, что игроки Барселоны не понимают чего от них хочет Хави, но игроки Реала прекрасно понимают требования Анчелотти
    мимолетное ощущение, что при каждом пасе игрок Барселоны не имеет представления зачем и тактически ради чего он это делает, куда, почему..
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 00:31
    Это сегодняшний уровень Барсы... плывёт...
    eleven LC
    eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:29, ред.
    За Алибастр лайк
    Смешно и без иронии с моей стороны
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:28
    Не смотрел и не собирался смотреть на этот позор,так как знал,что проиграют крупно.Хави не тренер,пока он у руля нечего смотреть,давно не смотрю.
    Скоро их так же унизят в ЛЧ.
    Надо срочно менять тренера,но они не поменяют,потому что Барсе не хватает Переса.
    Барса превратилась в среднию команду,он не грант и еще хотят супер лигу,где их унижала бы каждая команда.
    Реал чемпион и скороее всего и чемпионом европы скоро опять станут.
    Ла Лига уже не интересна.Хотел бы чтобы Реал приобрел Холанда и Мбаппе,тогда футбол умер бы в Ла Лиги,этого и хочу из за гнилой Барсы-второй Спартак и Милан и МЮ.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Кроос в детстве?
    Гость
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