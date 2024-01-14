«Реал» обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

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вчера, 23:51

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в финальном матче за Суперкубок Испании (4:1).

Хет-трик в первом тайме оформил нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор, отличившись на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Роберт Левандовски на 33-й забил единственный гол у каталонцев. На 64-й Родриго Силва увеличил преимущество «сливочных». На 71-й «сине-гранатовые» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Рональд Араухо.

«Реал» выиграл трофей в 13-й раз.