«Реал» обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в финальном матче за Суперкубок Испании (4:1).
Хет-трик в первом тайме оформил нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор, отличившись на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Роберт Левандовски на 33-й забил единственный гол у каталонцев. На 64-й Родриго Силва увеличил преимущество «сливочных». На 71-й «сине-гранатовые» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Рональд Араухо.
«Реал» выиграл трофей в 13-й раз.
Вдобавок "Реал" и не склонен добивать команды, когда не видит в этом необходимости, поэтому благодаря Хави, у которого игроки не особо понимают, как атаковать, зрелище было умеренное, с "Алавесом" и "Мальоркой" было в разы сложнее.
Дерби не было, это было ленивое избиение.
Единственный гол "Реал" пропустил, когда сам решил поиграть в кошки-мышки и специально сел в оборону.
Судья тоже решил помочь, Араухо старательный, конечно, не заслужил удаления сегодня, всё-таки за касание по ноге можно было не удалять.
Отдельно хочу отметить крайне убедительную игру Лунина, даже хорошо, что Кепа собственноручно чуть не слил АТМ, теперь у Андрея будет хороший кредит.
Вдобавок "Реал" и не склонен добивать команды, когда не видит в этом необходимости, поэтому благодаря Хави, у которого игроки не особо понимают, как атаковать, зрелище было умеренное, с "Алавесом" и "Мальоркой" было в разы сложнее.
Дерби не было, это было ленивое избиение.
Единственный гол "Реал" пропустил, когда сам решил поиграть в кошки-мышки и специально сел в оборону.
Судья тоже решил помочь, Араухо старательный, конечно, не заслужил удаления сегодня, всё-таки за касание по ноге можно было не удалять.
Отдельно хочу отметить крайне убедительную игру Лунина, даже хорошо, что Кепа собственноручно чуть не слил АТМ, теперь у Андрея будет хороший кредит.
До матч, посмотрев список травмированных Барсы, сразу сделал скидку, мол, если проиграют, есть объяснение. Но в процессе матча сменил мнение. Педри- де Йонг-Гюндоган в центре, в защите, вроде как, известные мастера, в том числе «невероятный» Бальде за 100 или 200 или сколько там миллионов. Так то Менди за скромные 40 сегодня преподал мастер-класс.
Левандовски 90% матча отрезан от мяча. Чего чего, а бить он не разучился.
В общем, есть ощущение, что все вопросы к тренеру, то есть к Хави. Игроки солидного класса, а игры толком нет, даже Араухо психанул.
Ну а Реал… не припомню сезона, чтобы настолько цельно смотрелась команда. Респект каждому.
Честно говоря, нет уверенности, что Куртуа ожидает железное место в основе. Какой же грамотный ход был в подписании Кепы. И денег не потратили, и вратаря в аренду взяли, которому прям необходимо доказывать, тем самым конкуренция была создана идеальная, и Лунин расцвел.
Вини просто красавчик, Родриго не меньше. А Джуд - это просто что-то. Как писал «Гуру» Багров: «неудачно отыграл полуфинал». Дааааа. В каждом матче это самый эффективный игрок. Невероятный отбор, пас, чутье в прессинге, выбор позиции. Нет, спасибо, Мбаппе не нужен. Очень сбалансированная команда.
Барселоне быстрее обрести нового тренера, Реалу не зазнаться, есть такие нотки. Спасибо за Суперкубок!
До матч, посмотрев список травмированных Барсы, сразу сделал скидку, мол, если проиграют, есть объяснение. Но в процессе матча сменил мнение. Педри- де Йонг-Гюндоган в центре, в защите, вроде как, известные мастера, в том числе «невероятный» Бальде за 100 или 200 или сколько там миллионов. Так то Менди за скромные 40 сегодня преподал мастер-класс.
Левандовски 90% матча отрезан от мяча. Чего чего, а бить он не разучился.
В общем, есть ощущение, что все вопросы к тренеру, то есть к Хави. Игроки солидного класса, а игры толком нет, даже Араухо психанул.
Ну а Реал… не припомню сезона, чтобы настолько цельно смотрелась команда. Респект каждому.
Честно говоря, нет уверенности, что Куртуа ожидает железное место в основе. Какой же грамотный ход был в подписании Кепы. И денег не потратили, и вратаря в аренду взяли, которому прям необходимо доказывать, тем самым конкуренция была создана идеальная, и Лунин расцвел.
Вини просто красавчик, Родриго не меньше. А Джуд - это просто что-то. Как писал «Гуру» Багров: «неудачно отыграл полуфинал». Дааааа. В каждом матче это самый эффективный игрок. Невероятный отбор, пас, чутье в прессинге, выбор позиции. Нет, спасибо, Мбаппе не нужен. Очень сбалансированная команда.
Барселоне быстрее обрести нового тренера, Реалу не зазнаться, есть такие нотки. Спасибо за Суперкубок!
Зачем Хави решил сыграть с высокой линией обороны против Реала, мне вообще непонятно. Игра в обороне, это отдельный вид искусства! Просто позор. Как так можно играть? И это называется топ клуб? Кюнде сегодня все, чтобы Реал выиграл, столько нелепых ошибок на одного игрока. Естественно, сливочные с удовольствием воспользовались подарками и забили почти все свои моменты.
У Хаби Алонсо почему-то сходу получается поставить игру скромному Байеру, а вот Эрнандесу почему-то постоянно что то мешает. Команда абсолютно без духа..
Болельщиков Реала с победой. Месть за прошлый финал удался.
Ну а каталонцам пожелаю смелости и удачи. Болельщикам терпения)
Зачем Хави решил сыграть с высокой линией обороны против Реала, мне вообще непонятно. Игра в обороне, это отдельный вид искусства! Просто позор. Как так можно играть? И это называется топ клуб? Кюнде сегодня все, чтобы Реал выиграл, столько нелепых ошибок на одного игрока. Естественно, сливочные с удовольствием воспользовались подарками и забили почти все свои моменты.
У Хаби Алонсо почему-то сходу получается поставить игру скромному Байеру, а вот Эрнандесу почему-то постоянно что то мешает. Команда абсолютно без духа..
Болельщиков Реала с победой. Месть за прошлый финал удался.
Ну а каталонцам пожелаю смелости и удачи. Болельщикам терпения)