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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не выявили победителя

вчера, 21:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).

На 3-й минуте Расмус Хёйлунд вывел манкунианцев вперёд. Ришарлисон на 19-й сравнял счёт. Маркус Рэшфорд на 40-й забил 2-й гол хозяев. Родриго Бентанкур на 46-й восстановил равенство на табло.

МЮ занимает 7-е место в чемпионате Англии, имея в активе 32 очка. «Тоттенхэм» — 5-й, у клуба 40 баллов.

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Юнайтед» в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
почему-то без сверхусилий норовит МЮ обойтись ...
скверно это !
ABir
ABir
вчера в 23:02
Закономерный результат команд одного уровня и занимающих близкие относительно друг друга места в таблице АПЛ. Для обоих клубов важнее было не проиграть, чем победить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:48
Классный матч. МЮ опять повезло.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:42
Красивый матч, закономерный итог.

Отдельный привет специально нанятому еще дот Тен Хага тренеру МЮ по стандартам...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:55
Спасибо мю, нет желания матчи уже смотреть. 10 лет терпел.. И вот, чувствую, что зря время трачу на них.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:48, ред.
Не было стремления у МЮ кардинально что то из себя выдавить.
Не хотят..., ну никак не хотят ребята из Манчестера выпрыгивать из штанов и брать быка за рога. Это отражено во всём: от вопросов опеки, до безудержной борьбы за каждый мяч на любом клочке поля.
Что до ТТХ - а их счёт после второй банки устраивал..., и они МЮшникам, в их пофигизме, просто не мешали.

Сама игра ..., в общем и целом - среднесортная (без изысков).
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:39
Ничья в пользу шпор
Zak11
Zak11
вчера в 21:36
Тоттенхэм лучше играл, а так в целом наверное закономерно всё
azkan
azkan
вчера в 21:36
Справедливая ничья! Боевая такая. Ничья скорее в пользу ТХХ, ввиду столько потерь в его составе. Но второй тайм был скучноват. Кроме последнего момента Мактоминея. Хороший дебют Вернера.
Тристан
Тристан
вчера в 21:31
Справедливости ради на Гарначо пенальти очевидный был, очередное странное судейство в АПЛ. А так, счет в минус для обеих команд.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:28
С боевой ничьёй соперника!!!
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