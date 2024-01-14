«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не выявили победителя

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вчера, 21:26

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).

На 3-й минуте Расмус Хёйлунд вывел манкунианцев вперёд. Ришарлисон на 19-й сравнял счёт. Маркус Рэшфорд на 40-й забил 2-й гол хозяев. Родриго Бентанкур на 46-й восстановил равенство на табло.