«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не выявили победителя

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).
На 3-й минуте Расмус Хёйлунд вывел манкунианцев вперёд. Ришарлисон на 19-й сравнял счёт. Маркус Рэшфорд на 40-й забил 2-й гол хозяев. Родриго Бентанкур на 46-й восстановил равенство на табло.
МЮ занимает 7-е место в чемпионате Англии, имея в активе 32 очка. «Тоттенхэм» — 5-й, у клуба 40 баллов.
скверно это !
скверно это !
Отдельный привет специально нанятому еще дот Тен Хага тренеру МЮ по стандартам...
Отдельный привет специально нанятому еще дот Тен Хага тренеру МЮ по стандартам...
Не хотят..., ну никак не хотят ребята из Манчестера выпрыгивать из штанов и брать быка за рога. Это отражено во всём: от вопросов опеки, до безудержной борьбы за каждый мяч на любом клочке поля.
Что до ТТХ - а их счёт после второй банки устраивал..., и они МЮшникам, в их пофигизме, просто не мешали.
Сама игра ..., в общем и целом - среднесортная (без изысков).
Не хотят..., ну никак не хотят ребята из Манчестера выпрыгивать из штанов и брать быка за рога. Это отражено во всём: от вопросов опеки, до безудержной борьбы за каждый мяч на любом клочке поля.
Что до ТТХ - а их счёт после второй банки устраивал..., и они МЮшникам, в их пофигизме, просто не мешали.
Сама игра ..., в общем и целом - среднесортная (без изысков).