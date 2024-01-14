«Интер» рассматривал Аллегри в качестве тренера на замену Конте

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сегодня, 00:33

Директор «Интера» рассказал о том, что клуб рассматривал нынешнего наставника «Ювентуса» в качестве возможного главного тренера после ухода из миланской команды Антонио Конте в мае 2021 года. Слова функционера приводит Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Нам пришлось связаться с тренерами, когда стало понятно, что будут изменения, и мы выбрали тех, кто был свободен. В то время в список входили Аллегри и Индзаги, но мы очень гордимся тем, что пригласили Индзаги, при всём уважении к Аллегри.

Также Маротта прокомментировал информацию о том, что «нерадзурри» уже согласовали личные условия контракта с полузащитником «Наполи» .