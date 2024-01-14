Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» рассматривал Аллегри в качестве тренера на замену Конте

сегодня, 00:33

Директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что клуб рассматривал нынешнего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в качестве возможного главного тренера после ухода из миланской команды Антонио Конте в мае 2021 года. Слова функционера приводит Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Нам пришлось связаться с тренерами, когда стало понятно, что будут изменения, и мы выбрали тех, кто был свободен. В то время в список входили Аллегри и Индзаги, но мы очень гордимся тем, что пригласили Индзаги, при всём уважении к Аллегри.

Также Маротта прокомментировал информацию о том, что «нерадзурри» уже согласовали личные условия контракта с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским.

В январе клубы могут связываться с игроками, которые станут свободными агентами в конце июня, поэтому, как и все, мы хотим быть активными в этом отношении. Однако я могу сказать, что мы абсолютно не пришли к какому-либо соглашению.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСульшер отказался возглавить сборную Швеции
Вчера, 18:50
В «Роме» изменили решение о будущем Моуриньо после поражения в Кубке Италии
Вчера, 09:46
Друг Конте подтвердил, что тренер вёл переговоры с «Наполи» и «Миланом»
12 января
Сборная Азербайджана не рассматривала на роль тренера Бердыева и Черчесова
11 января
СлухиСтало известно, при каком условии «Челси» уволит Почеттино
10 января
Фабио Каннаваро готов стать главным тренером «Наполи»
10 января
Все комментарии
zim289
zim289 ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Индзаги уже выжал максимум.
Соревноваться с баблом Манчестер Сити тупо невозможно.
Regista_888
Regista_888 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:45
А уверен, что кто-то с этим составом может лучше результат дать?
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Конте в Интере уже не может дать результат пора принимать меры
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Лучше бы это произошло и Аллегри ушёл из Ювентуса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 