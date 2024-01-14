«Интер» рассматривал Аллегри в качестве тренера на замену Конте

Директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что клуб рассматривал нынешнего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в качестве возможного главного тренера после ухода из миланской команды Антонио Конте в мае 2021 года. Слова функционера приводит Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Нам пришлось связаться с тренерами, когда стало понятно, что будут изменения, и мы выбрали тех, кто был свободен. В то время в список входили Аллегри и Индзаги, но мы очень гордимся тем, что пригласили Индзаги, при всём уважении к Аллегри.
Также Маротта прокомментировал информацию о том, что «нерадзурри» уже согласовали личные условия контракта с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским.
В январе клубы могут связываться с игроками, которые станут свободными агентами в конце июня, поэтому, как и все, мы хотим быть активными в этом отношении. Однако я могу сказать, что мы абсолютно не пришли к какому-либо соглашению.
Соревноваться с баблом Манчестер Сити тупо невозможно.
Соревноваться с баблом Манчестер Сити тупо невозможно.