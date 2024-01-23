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«Аль-Наср» не сыграет с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Слуцкий

вчера, 16:59

Саудовский «Аль-Наср» объявил об отмене двух запланированных в Китае товарищеских матчей. Причиной является травма, полученная звездой аравийского коллектива Криштиану Роналду.

В заявлении клуба говорится:

Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по причинам, не зависящим от «Аль-Насра», мероприятие, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было перенесено на дату, которая будет определена позднее.

Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил такую большую любовь к нашему капитану.

Более того, мы договорились с организатором и промоутером как можно скорее назначить новый матч.

Клуб «Аль-Наср» всегда демонстрировал и доказывал свою безоговорочную приверженность этому событию и приехал со всей своей командой, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом туре.

Мы любим наших китайских болельщиков и надеемся сыграть для них как можно скорее.

24 января команда из Эр-Рияда должна была сыграть с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, а 28 января — встретиться с «Чжэцзян Профессионал».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:35
Правельное решенее. Все хотят смотреть на Роналду, без него эти матчи не кому не интересны. Здоровья Рону, пусть восстанавливается от травмы и продолжает радовать нас своей игрой!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:02
Так отменили из-за его "травмы".. Хе..
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:22
Какая-то мутная история...
112910415
112910415
вчера в 17:56
ну, может не навсегда отменили
g9kr2r8kf664
g9kr2r8kf664
вчера в 17:31
Ну нет так и нет... главное оправдались, а не втихомолку отменили матчи.
drug01
drug01
вчера в 17:22
Значит ещё может когда нибудь сыграют надо подождать!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:11
А дырявого то зачем упомянули?
Гость
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