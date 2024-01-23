«Аль-Наср» не сыграет с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Слуцкий

Саудовский «Аль-Наср» объявил об отмене двух запланированных в Китае товарищеских матчей. Причиной является травма, полученная звездой аравийского коллектива Криштиану Роналду.

В заявлении клуба говорится:

Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по причинам, не зависящим от «Аль-Насра», мероприятие, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было перенесено на дату, которая будет определена позднее.

Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил такую большую любовь к нашему капитану.

Более того, мы договорились с организатором и промоутером как можно скорее назначить новый матч.

Клуб «Аль-Наср» всегда демонстрировал и доказывал свою безоговорочную приверженность этому событию и приехал со всей своей командой, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом туре.

Мы любим наших китайских болельщиков и надеемся сыграть для них как можно скорее.