«Аль-Наср» не сыграет с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Слуцкий

Саудовский «Аль-Наср» объявил об отмене двух запланированных в Китае товарищеских матчей. Причиной является травма, полученная звездой аравийского коллектива Криштиану Роналду.
В заявлении клуба говорится:
Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по причинам, не зависящим от «Аль-Насра», мероприятие, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было перенесено на дату, которая будет определена позднее.
Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил такую большую любовь к нашему капитану.
Более того, мы договорились с организатором и промоутером как можно скорее назначить новый матч.
Клуб «Аль-Наср» всегда демонстрировал и доказывал свою безоговорочную приверженность этому событию и приехал со всей своей командой, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом туре.
Мы любим наших китайских болельщиков и надеемся сыграть для них как можно скорее.
24 января команда из Эр-Рияда должна была сыграть с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, а 28 января — встретиться с «Чжэцзян Профессионал».