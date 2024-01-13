Ответный кубковый матч «Зенита» и «Динамо» не перенесут

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вчера, 20:58

Председатель правления «Зенита» высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.

Переноса не будет.

Ранее в московском клубе заявляли о готовности перенести ответную игру с петербуржцами на более раннюю дату.

Встреча запланирована на 12 марта.