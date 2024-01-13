Ответный кубковый матч «Зенита» и «Динамо» не перенесут

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.
Переноса не будет.
Ранее в московском клубе заявляли о готовности перенести ответную игру с петербуржцами на более раннюю дату.
Встреча запланирована на 12 марта.
Александр Медведев отрицает, что Данила Кругового подпишет ЦСКА.
«Неправда», – сказал председатель правления команды из Санкт-Петербурга.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.
"Переноса не будет."
Александр Медведев отрицает, что Данила Кругового подпишет ЦСКА.
«Неправда», – сказал председатель правления команды из Санкт-Петербурга.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.
"Переноса не будет."