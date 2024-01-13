Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2023/2024

Ответный кубковый матч «Зенита» и «Динамо» не перенесут

вчера, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.03.2024 Не начался

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.

Переноса не будет.

Ранее в московском клубе заявляли о готовности перенести ответную игру с петербуржцами на более раннюю дату.

Встреча запланирована на 12 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Белоруссии готова сыграть со сборной России в июне
10 января
ОфициальноСтарт сезона 2024/25 в РПЛ запланирован на 19 июля
08 января
В камерунской федерации ответили на вопрос о новом матче с командой России
07 января
Проведение матча между сборными России и Турции в марте маловероятно
04 января
Сборная России в 2024 году может сыграть более 8 матчей
04 января
Алаев: «Постараемся начать максимально рано следующий сезон Премьер-Лиги»
29 декабря 2023
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Впереди еще два месяца и все может произойти. А пока, на сегодняшний день, все понятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:05
Заметили как лаконичен и малословен стал господин Медведев ???

Александр Медведев отрицает, что Данила Кругового подпишет ЦСКА.
«Неправда», – сказал председатель правления команды из Санкт-Петербурга.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности переноса ответного матча Кубка России с «Динамо» на более ранний срок.
"Переноса не будет."
5mb5fnb6e7rz
5mb5fnb6e7rz
вчера в 21:02
Планируйте года Зима закончится..... давайте в сугробах рубиться на поле...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 