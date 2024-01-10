Сборная Белоруссии готова сыграть со сборной России в июне

Председатель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал о возможности провести товарищеский матч со сборной России.

Если матч состоится, то пройдёт в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень. В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС , имею в виду желание, планы главного тренера (Валерия Карпина). Мы готовы, с удовольствием сыграем.