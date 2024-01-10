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Сборная Белоруссии готова сыграть со сборной России в июне

вчера, 16:25

Председатель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал о возможности провести товарищеский матч со сборной России.

Если матч состоится, то пройдёт в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень. В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера (Валерия Карпина). Мы готовы, с удовольствием сыграем.

Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать. Безусловно, имеем в виду одобрение матча сборной России с командой Сербии УЕФА, с учётом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни Российскому футбольному союзу, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию.

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Беларусь  Россия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 09:56
Можно весь 2024 год с со сборной Белорусии гонять…)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:35
Озвученные сроки проведения матча между сборными России и Белоруссии на июнь месяц не совсем удобны для наших игроков. В первой половине июня большинство футболистов будут находиться в отпусках, а во второй проходить первые втягивающие предсезонные сборы, на которых как правило делаться упор на физику и клубы будут по возможности саботировать отъезд своих игроков в расположение Сборной. Да и сам Валерий Георгиевич, если останется в Ростове тоже будет со своей командой проводить активную подготовку к очередному сезону. Но пока ещё не достигнуто соглашение между обеими сторонами, а значит и обсуждать особо нечего. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 16:39
а УЕФА не высказывалась пока ?
Гость
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