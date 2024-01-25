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Футболист «Вулверхэмптона» переходит в ПАОК

вчера, 14:33

Защитник Хонни Кастро переходит из «Вулверхэмптона» в ПАОК.

Испанца выставили на трансфер после его участия в конфликте на тренировке.

По слухам, игрок присоединится к греческому коллективу на правах свободного агента.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:00
"Спартаку" на заметку - попытался ударить локтем в голову молодого игрока, плюнул в тренера, который пытался его оттащить, и разгромил раздевалку на обратном пути.

Возможно, они с Промесом будут хорошей связкой на поле и вне его)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:59, ред.
Сначала выставили с тренировки , а потом и на трансфер...)
Гость
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