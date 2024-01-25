Футболист «Вулверхэмптона» переходит в ПАОК

Защитник Хонни Кастро переходит из «Вулверхэмптона» в ПАОК.
Испанца выставили на трансфер после его участия в конфликте на тренировке.
По слухам, игрок присоединится к греческому коллективу на правах свободного агента.
Защитник Хонни Кастро переходит из «Вулверхэмптона» в ПАОК.
Испанца выставили на трансфер после его участия в конфликте на тренировке.
По слухам, игрок присоединится к греческому коллективу на правах свободного агента.
Возможно, они с Промесом будут хорошей связкой на поле и вне его)
Возможно, они с Промесом будут хорошей связкой на поле и вне его)