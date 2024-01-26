Матч «Андерлехт» — «Генк» будет переигран

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вчера, 21:59

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Генком» (2:1) будет переигран.

Игра прошла 23 декабря. В первом тайме гости заработали пенальти. Вратарь брюссельской команды отразил удар полузащитника , но мяч в ворота добил нападающий . Однако гол был отменён после видеопросмотра из-за того, что Сор преждевременно вбежал в штрафную.

Вместе с футболистом в штрафную также забежали игроки хозяев и . По правилам, если футболисты обеих команд оказываются преждевременно в штрафной, одиннадцатиметровый должен быть перебит. Но в итоге был назначен свободный удар в пользу «Андерлехта».

«Генк» подал жалобу в связи с произошедшим, которая была в итоге удовлетворена дисциплинарным советом Королевской бельгийской футбольной ассоциации.