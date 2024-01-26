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Матч «Андерлехт» — «Генк» будет переигран

вчера, 21:59
АндерлехтЛоготип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)2 : 1Логотип футбольный клуб ГенкГенкМатч завершен

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Генком» (2:1) будет переигран.

Игра прошла 23 декабря. В первом тайме гости заработали пенальти. Вратарь брюссельской команды Каспер Шмейхель отразил удар полузащитника Брайана Хейнена, но мяч в ворота добил нападающий Йира Сор. Однако гол был отменён после видеопросмотра из-за того, что Сор преждевременно вбежал в штрафную.

Вместе с футболистом в штрафную также забежали игроки хозяев Яри Вершаерен и Марио Струйкенс. По правилам, если футболисты обеих команд оказываются преждевременно в штрафной, одиннадцатиметровый должен быть перебит. Но в итоге был назначен свободный удар в пользу «Андерлехта».

«Генк» подал жалобу в связи с произошедшим, которая была в итоге удовлетворена дисциплинарным советом Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

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вчера в 23:31
Самотопы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:32
В Бельгии хоть есть смысл жалобы писать!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:20
Главное, что бы теперь и на переигровке не "накосячили"...)
Гость
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