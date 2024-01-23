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Россия может сыграть товарищеский матч со сборной из Латинской Америки

вчера, 17:09

Сборная России в марте может сыграть два товарищеских матча в Москве.

Первая встреча состоится против сборной Сербии 21 марта на стадионе «Динамо».

По данным источника, вторым соперником России может стать сборная из Латинской Америки, с которой сейчас ведутся переговоры. Если договорённости будут достигнуты, встреча пройдёт 25 марта на стадионе «Динамо».

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Все комментарии
MikhaZ
MikhaZ
сегодня в 11:29
Главное играть, сейчас не важно с кем. Но почему Москва?
112910415
112910415
сегодня в 06:53
ах, какая песня была ...
" Куба - любовь моя " !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:09
У нас один стадион динамо в России?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 20:22
Можно вообще на регулярной основе проводить раз в год матч со сборной Кубы. Для поднятия собственного настроения так сказать. На целый год
nyzm47wqdp6u
nyzm47wqdp6u
вчера в 19:58
Судя по всему это Венесуэла.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:52
Возможные соперники:
1. Бегемоты Пабло Эскобара;
2. Галапагосские черепахи;
3. Статуи острова Пасхи.
shur
shur
вчера в 18:20
...а этот парень,как его, в Майами играет,играть будет?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Зная наших тамошних партнёров, лишь один приятный вопрос остаётся на уме, Куба или Никарагуа?)
112910415
112910415
вчера в 17:54
как теперь справиться с радостным волнением ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:37
Почему только на одном стадионе? Лукошко или ипподром тоже могли бы посчитать прибыль...
sova147
sova147
вчера в 17:18
Главное играть и как можно больше! Ждём соперников!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:11
Ну как говориться лучше маленькая рыбка, чем большой таракан... посмотрим как пройдут переговоры.
Гость
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