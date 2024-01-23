Россия может сыграть товарищеский матч со сборной из Латинской Америки

1706018984

вчера, 17:09

Сборная России в марте может сыграть два товарищеских матча в Москве.

Первая встреча состоится против сборной Сербии 21 марта на стадионе «Динамо».

По данным источника, вторым соперником России может стать сборная из Латинской Америки, с которой сейчас ведутся переговоры. Если договорённости будут достигнуты, встреча пройдёт 25 марта на стадионе «Динамо».