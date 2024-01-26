Клубы проголосовали за перенос 21-го тура РПЛ

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«Сельта» — «Жирона». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024) В 22 туре Ла Лиги «Жирона» приедет в гости к «Сельте». Предлагаем прогноз и