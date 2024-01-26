Клубы проголосовали за перенос 21-го тура РПЛ

Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за перенос матчей 21-го тура с 15-17 марта на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ.
Данное решение должен утвердить исполком РФС.
Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за перенос матчей 21-го тура с 15-17 марта на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ.
Данное решение должен утвердить исполком РФС.
Просто интересно посмотреть на составителей календаря РПЛ на 2024 год, когда 5 лет назад было известна дата выборов Президента в РФ. Кто эти умники?
Ну а так что..... Блин! .....выборы 3 дня! футбол полтора часа! Где связь???? А чем собственно мешает ЩаЗ футбол? Много полиции не надо теперь на матч, там теперь всё чинно и благородно, все пронумерованы, никто не материться даже...:)))
Просто интересно посмотреть на составителей календаря РПЛ на 2024 год, когда 5 лет назад было известна дата выборов Президента в РФ. Кто эти умники?
Ну а так что..... Блин! .....выборы 3 дня! футбол полтора часа! Где связь???? А чем собственно мешает ЩаЗ футбол? Много полиции не надо теперь на матч, там теперь всё чинно и благородно, все пронумерованы, никто не материться даже...:)))