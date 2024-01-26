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Клубы проголосовали за перенос 21-го тура РПЛ

сегодня, 15:07

Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за перенос матчей 21-го тура с 15-17 марта на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ.

Данное решение должен утвердить исполком РФС.

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:40
Клубы проголосовали за перенос...А что? Могли проголосовать против?

Просто интересно посмотреть на составителей календаря РПЛ на 2024 год, когда 5 лет назад было известна дата выборов Президента в РФ. Кто эти умники?

Ну а так что..... Блин! .....выборы 3 дня! футбол полтора часа! Где связь???? А чем собственно мешает ЩаЗ футбол? Много полиции не надо теперь на матч, там теперь всё чинно и благородно, все пронумерованы, никто не материться даже...:)))
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
сегодня в 15:29
А как они могут проголосовать если за исключением 1-2 остальные все на госдотации
6xyzm7nnsx39
6xyzm7nnsx39
сегодня в 15:10
С ума уже посходили с этими выборами
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:10
чем выборы мешают футболу? ну переносят, так пусть переносят
Гость
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