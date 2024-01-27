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«Бавария» переиграла «Аугсбург»

сегодня, 19:31
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Аугсбург» уступил «Баварии» в 19-м туре Бундеслиги (2:3).

Александр Павлович вывел гостей вперед на 23-й минуте. Альфонсо Дэвис удвоил преимущество команды на 45+5-й. Эрмедин Демирович на 52-й сократил отставание в счете. На 58-й Харри Кейн забил за мюнхенцев. На 88-й у хозяев мог отличиться Свен Михел, но не реализовал пенальти. На 90+4-й итоговый счет установил Демирович, забивший «с точки».

После матча «Аугсбург» идет на 12-м месте (21 пункт), «Бавария» находится на 2-й строчке (47 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Бавария»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:13
Мну как бы запустил иронию по поводу перехода Кейна из Т. в Б.! При его наличии может всё было по иному?)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:43
Дело в том, что его называют- тренером будущего. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но я не тороплюсь его осуждать. Он- талантливый тренер, со свим видением футбола, прогрессирующий тренер, и это не мои слова. Какой он человек, я не знаю. Впрочем, он- лучший друг шварца, а это, вероятно, говорит о многом. А как известно, с кем поведешься- от того и забеременеешь...

О моём отношении к шварцу, я думаю, лишний раз- говорить не надо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
Не Кейн? Или это шутка была?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 20:37
Это Хто? Рэшфорд?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:37, ред.
Мне больше интересно, что "Ляйпциг" слаб, я вот после ухода Розе из "Боруссии" М сказал, что он дальше провалится, и он провалился и в Дортмунде, и в Лейпциге никакой. Рад, что не ошибся, слишком он грязно оттуда ушел)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:36
С победой мюнхенскую машину и всех болельщиков этого клуба! В победе мюнхенского клуба можно было и не сомневаться, казалось бы. Но Аугсбург чуть не вырвал ночью. Очень достойно отыграли матч. Был шанс сравнять счёт, но не суждено было этому сбыться. Понятное дело , что Бавария будет до конца бороться за чемпионство. Но хотелось, чтоб Хаби Алонсо с Байером выиграл титул чемпиона немецкой Бундеслиги.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:32
Павел, а что особенного в игре в Штутгарте? Случился разгром, такое иногда бывает, даже, с самыми большими командами. Сколько раз, теже, Милан, Реал так проигрывали. Как по мне, то подобные матчи- только для разбора тренерских, почему так получилось. Мне интереснее, рассматривать матчи, где есть интрига, борьба, а не разгром. Такие матчи, как правило, говорят только об одном: одни играли- другие стояли...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:21
А что, других матчей не было, Соккер? Вы даже яркую победу "Штуттгарта" над "Лейпцигом" решили не замечать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:20
И всё таки надо отметить и Аугсбург - парни бились до конца.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:05
Да ничего не происходит! Бывает, с любой командой подобные вещи. Вон Реал, сейчас, мучается с командой, которую, как казалось- должен был прибить в два счета!!! И ничего! В прошлом туре, с огромным трудом выиграли, но никто не говорит- долой Анчелотти! Кроме всего прочего- страшные кадровые потери несет Бавария. Вся немецкая пресса, только и п.......т: "Тuchel muss Aufpassen"!!! Ну и, как работать в таких условиях?! В Баварии- БАРДАК, и никто, ничего не сделает лучше!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:48
Что происходит с «Баварией»?В прошлом туре проиграли «Вердеру». В этом с трудом обыграли «Аугсбург»..... К слову, гол Кейна стал победным.
tc5d3heu76e9
tc5d3heu76e9
сегодня в 19:45
В «Баварии» даже Павлович забивает. Мюнхенцы делают всё, чтобы догнать «Байер» в таблице.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:38
Бавария играла, как будто бы, накануне, игроки заходили в ночной клуб перекусить....)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:32
Отскочили сосисочные...с такой игрой чемпионами не быть
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