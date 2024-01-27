«Бавария» переиграла «Аугсбург»

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сегодня, 19:31

«Аугсбург» уступил «Баварии» в 19-м туре Бундеслиги (2:3).

Александр Павлович вывел гостей вперед на 23-й минуте. Альфонсо Дэвис удвоил преимущество команды на 45+5-й. Эрмедин Демирович на 52-й сократил отставание в счете. На 58-й Харри Кейн забил за мюнхенцев. На 88-й у хозяев мог отличиться Свен Михел, но не реализовал пенальти. На 90+4-й итоговый счет установил Демирович, забивший «с точки».

После матча «Аугсбург» идет на 12-м месте (21 пункт), «Бавария» находится на 2-й строчке (47 баллов).