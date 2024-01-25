«Динамо» одержало победу в контрольном матче со счётом 9:2

«Динамо» в товарищеском матче обыграло катарский клуб «Аль-Вакра» (9:2).
У москвичей забили Константин Тюкавин и Федор Смолов (оба — по два мяча), по голу провели Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Улви Бабаев, Денис Макаров и Александр Чупаев.
Следующие два сбора «бело-голубых» состоятся в Турции с 31 января по 25 февраля. Следующим соперником коллектива станет «Ботев», игра пройдет 3 февраля.
Те, впрочем, не очень-то и сопротивлялись.
Там сейчас тоже межсезонье, а несколько игроков Вакры заняты в сборных на Кубке Азии.
Сезон в Катаре возобновится только в середине февраля.
И то сказать- зачем в нормальную погоду играть в футбол, а делать это в Катаре как раз только зимой и можно)
Но нет..
Кого-то это смутно напоминает)))
Те, впрочем, не очень-то и сопротивлялись.
Там сейчас тоже межсезонье, а несколько игроков Вакры заняты в сборных на Кубке Азии.
Сезон в Катаре возобновится только в середине февраля.
И то сказать- зачем в нормальную погоду играть в футбол, а делать это в Катаре как раз только зимой и можно)
Но нет..
Кого-то это смутно напоминает)))