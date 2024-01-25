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«Динамо» одержало победу в контрольном матче со счётом 9:2

вчера, 13:21

«Динамо» в товарищеском матче обыграло катарский клуб «Аль-Вакра» (9:2).

У москвичей забили Константин Тюкавин и Федор Смолов (оба — по два мяча), по голу провели Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Улви Бабаев, Денис Макаров и Александр Чупаев.

Следующие два сбора «бело-голубых» состоятся в Турции с 31 января по 25 февраля. Следующим соперником коллектива станет «Ботев», игра пройдет 3 февраля.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 16:20
Может в хоккей играли ????
3zak9zc9eyub
3zak9zc9eyub
вчера в 17:26
Динамо в хорошем настроении готовится дальше к сезону
mstzzp7xna56
mstzzp7xna56
вчера в 15:10
Дали забить чуть ли не всем, кто хотел.
баск
баск
вчера в 14:01
Воодушевившись предстоящими днями отдыха после чумовых сборов, дружина Лички радостно накидала второй команде Катара)

Те, впрочем, не очень-то и сопротивлялись.
Там сейчас тоже межсезонье, а несколько игроков Вакры заняты в сборных на Кубке Азии.

Сезон в Катаре возобновится только в середине февраля.
И то сказать- зачем в нормальную погоду играть в футбол, а делать это в Катаре как раз только зимой и можно)
Но нет..

Кого-то это смутно напоминает)))
xcqh6vd8mxg5
xcqh6vd8mxg5
вчера в 13:57
А что Саудиты играли без вратаря что ли???? Динамики с победой!
112910415
112910415
вчера в 13:51
это несомненный успешный успех
4695g7db38cx
4695g7db38cx
вчера в 13:43
Знатно порезвились динамики
Гость
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