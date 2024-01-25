«Динамо» одержало победу в контрольном матче со счётом 9:2

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вчера, 13:21

«Динамо» в товарищеском матче обыграло катарский клуб «Аль-Вакра» (9:2).

У москвичей забили Константин Тюкавин и Федор Смолов (оба — по два мяча), по голу провели Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Улви Бабаев, Денис Макаров и Александр Чупаев.

Следующие два сбора «бело-голубых» состоятся в Турции с 31 января по 25 февраля. Следующим соперником коллектива станет «Ботев», игра пройдет 3 февраля.