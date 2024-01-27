«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:1).
Единственный мяч на 88-й минуте забил Натан Аке.
Ранее безголевой ничьей завершилась встреча между «Челси» и «Астон Виллой».
|Тоттенхэм0 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:1).
Единственный мяч на 88-й минуте забил Натан Аке.
Ранее безголевой ничьей завершилась встреча между «Челси» и «Астон Виллой».
По факту имеем один дурной гол (чисто вратарский) и три удара в створ за весь матч. Против ТТХ, мягко говоря, не густо. Причина ? Да та же старая песня о главном: пока Холланд в лазарете, забивать у СитиМэнов некому: ни Альварес, ни Боб, ни вышедший Доку (кроме выпендрёжа) ничего в атаке показать не смогли..., и не смогут, ибо у каждого амплуа - своя специализация.
По факту имеем один дурной гол (чисто вратарский) и три удара в створ за весь матч. Против ТТХ, мягко говоря, не густо. Причина ? Да та же старая песня о главном: пока Холланд в лазарете, забивать у СитиМэнов некому: ни Альварес, ни Боб, ни вышедший Доку (кроме выпендрёжа) ничего в атаке показать не смогли..., и не смогут, ибо у каждого амплуа - своя специализация.