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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

сегодня, 00:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:1).

Единственный мяч на 88-й минуте забил Натан Аке.

Ранее безголевой ничьей завершилась встреча между «Челси» и «Астон Виллой».

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Сити» в соцсети «X»
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:00
Горожан с победой, ждём кубок....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:36
)))
Zak11
Zak11
сегодня в 01:13
Диаш Викарио постоянно заваливал на стандартах, тёрся рядом с ним. И гол был забит с нарушениями правил. Крысиная тактика конечно) Надеюсь Сити вылетит как пробка со следующей стадии кубка.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:13
Аке красава, в Челси в свое время в него не поверили, зато Сити пришелся ко двору. Напоминает историю Де Брюйне в миниатюре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Не..., ну можно канеш., судя по результату, болелам Сити скакать до потолка от восторга ... причём сколь угодно, однако радоваться, по большому счёту, нечему.
По факту имеем один дурной гол (чисто вратарский) и три удара в створ за весь матч. Против ТТХ, мягко говоря, не густо. Причина ? Да та же старая песня о главном: пока Холланд в лазарете, забивать у СитиМэнов некому: ни Альварес, ни Боб, ни вышедший Доку (кроме выпендрёжа) ничего в атаке показать не смогли..., и не смогут, ибо у каждого амплуа - своя специализация.
sihafazatron
sihafazatron ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:08
Руками держали?- Да его там четверо избивали палками
Elliada_
Elliada_ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:07
Гол чистый
Elliada_
Elliada_
сегодня в 01:06
Поздравляю Сити с победой! Наконец-то, забили на стадионе Тоттенхэма. 5 матчей не могли, но сегодня были просто обязаны, иначе переигровка.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:06
затащили, держа Викарио руками, а свисток, типа, не усмотрел... ну-ну.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
ТТХ не создали по сути ни одного момента за игру, будто их и ничья устраивала. Ну тогда была бы никому ненужная переигровка, и уже на Этихаде они бы вылетели. МС был лучше по всем показателям. А как не забил КДБ уму не постижимо, видимо пока только набирает форму. Ждем жеребьевку
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:59
Да неужели Сити выиграл у ТТХ на выезде?? Это примерно тоже самое как победа Рубина над Барсой, или как чемпионство Лестера, ну или когда наши прошли голландцев на евро, короче говоря ФАНТАСТИКА!)))) МС с победой!!!!
Гость
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