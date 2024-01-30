Месси предложил кандидатуру на пост главного тренера «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси порекомендовал на должность главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне наставника «бело-голубых» Лионеля Скалони. Контракт 45-летнего специалиста со сборной действует до лета 2026 года, но он может покинуть её после Кубка Америки летом.
Кандидатуру Скалони поддерживают Месси и его окружение, а также ещё один бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано. Отмечается, что в случае назначения главного тренера сборной Аргентины в «блауграну» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» может вернуться в клуб в качестве игрока или занять должность в спортивном отделе. Также Скалони сможет помочь подписать «сине-гранатовым» игроков «бело-голубых», в которых они заинтересованы (Хуана Фойта, Гвидо Родригеса). Ещё одним плюсом является то, что подписание 45-летнего аргентинца обойдётся «Барселоне» совсем недорого.
Ранее сообщалось о других кандидатах на должность главного тренера каталонцев в следующем сезоне.
Лучше как Пикешу, так и Леонеля не подпускать близко к "Барселоне", а то первый уже за посреднические услуги себе 10 миллионов у Ла Лиги урвал.
Лучше как Пикешу, так и Леонеля не подпускать близко к "Барселоне", а то первый уже за посреднические услуги себе 10 миллионов у Ла Лиги урвал.
Эти расходы Барселоны несравнимы с её доходами, которые шли в клуб как от n-го % его Личных (!) рекламных контрактов, так и чисто самих спонсорских дел Барселоны как клуба, на имени Месси. И эти источники, как и многие другие, - лишь на его бренде! А сколько Барселона хапанула чисто в спортивном смысле от его наличия в команде и её, как следствие, результатов на поле..., то тут циферка исчисляется уже другим количеством нулей.
Что до Парижских дел... На одних его труселях, причём ещё сам Лео на тот момент не одевал футболку клуба, ПСЖ в первые 2 месяца получил столько, что мало не покажется..., не говоря про гипер-баблопад после его полноценной раскрутки в Париже...
Одним словом ... Лео полностью самоокупил себя и в ПСЖ, и тем более (!) в Барселоне.
А вот с чем соглашусь, так это с посылом наличия "ручной собаки", в лице тренера нац. команды Аргентины, который открывает и закрывает рот только при вальяжном дирижёрстве Месси.
Эти расходы Барселоны несравнимы с её доходами, которые шли в клуб как от n-го % его Личных (!) рекламных контрактов, так и чисто самих спонсорских дел Барселоны как клуба, на имени Месси. И эти источники, как и многие другие, - лишь на его бренде! А сколько Барселона хапанула чисто в спортивном смысле от его наличия в команде и её, как следствие, результатов на поле..., то тут циферка исчисляется уже другим количеством нулей.
Что до Парижских дел... На одних его труселях, причём ещё сам Лео на тот момент не одевал футболку клуба, ПСЖ в первые 2 месяца получил столько, что мало не покажется..., не говоря про гипер-баблопад после его полноценной раскрутки в Париже...
Одним словом ... Лео полностью самоокупил себя и в ПСЖ, и тем более (!) в Барселоне.
А вот с чем соглашусь, так это с посылом наличия "ручной собаки", в лице тренера нац. команды Аргентины, который открывает и закрывает рот только при вальяжном дирижёрстве Месси.