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Месси предложил кандидатуру на пост главного тренера «Барселоны»

вчера, 14:20

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси порекомендовал на должность главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне наставника «бело-голубых» Лионеля Скалони. Контракт 45-летнего специалиста со сборной действует до лета 2026 года, но он может покинуть её после Кубка Америки летом.

Кандидатуру Скалони поддерживают Месси и его окружение, а также ещё один бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано. Отмечается, что в случае назначения главного тренера сборной Аргентины в «блауграну» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» может вернуться в клуб в качестве игрока или занять должность в спортивном отделе. Также Скалони сможет помочь подписать «сине-гранатовым» игроков «бело-голубых», в которых они заинтересованы (Хуана Фойта, Гвидо Родригеса). Ещё одним плюсом является то, что подписание 45-летнего аргентинца обойдётся «Барселоне» совсем недорого.

Ранее сообщалось о других кандидатах на должность главного тренера каталонцев в следующем сезоне.

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29 января
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Все комментарии
myst5
myst5
вчера в 20:12
Сначала обанкротил клуб , а теперь ещё и советует недотренера с сомнительной золотой медалью .
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 19:18
Саркис- это Вы?
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 19:14
Там Узбекистан Тайланд обыграли, а вы все про Месси…Приветствую земляков, коих не мало на Соккере и всех Соккерчан!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Про 555 лямов непомерной ноши - расходов Барсы на "мелкого", ты загнул, Павел.
Эти расходы Барселоны несравнимы с её доходами, которые шли в клуб как от n-го % его Личных (!) рекламных контрактов, так и чисто самих спонсорских дел Барселоны как клуба, на имени Месси. И эти источники, как и многие другие, - лишь на его бренде! А сколько Барселона хапанула чисто в спортивном смысле от его наличия в команде и её, как следствие, результатов на поле..., то тут циферка исчисляется уже другим количеством нулей.
Что до Парижских дел... На одних его труселях, причём ещё сам Лео на тот момент не одевал футболку клуба, ПСЖ в первые 2 месяца получил столько, что мало не покажется..., не говоря про гипер-баблопад после его полноценной раскрутки в Париже...
Одним словом ... Лео полностью самоокупил себя и в ПСЖ, и тем более (!) в Барселоне.

А вот с чем соглашусь, так это с посылом наличия "ручной собаки", в лице тренера нац. команды Аргентины, который открывает и закрывает рот только при вальяжном дирижёрстве Месси.
Hamman
Hamman
вчера в 18:27
За предложение денег не потребовал? Хотя о чём это я, это же Месси - воспитанник клуба! Который из безграничной и бескорыстной любви к клубу готов играть в нём бесплатно за пол лярда 💶...
Верг
Верг
вчера в 18:15
Сейчас, только 500 млн неустойки из кармана достанут
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 17:54
Этот дырявый развалил клубную экономику и снова лезет в дела клуба
Он мог бы это делать если бы доиграл карьеру в Барсе
Ему бы памятник поставили или стадион назвали
А он погнался за бабками в псж
Еще и тренеров назначает из за океана
Komitas
Komitas
вчера в 17:46
Рафаель Бенитес в студию.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 16:47
На фоне новостей об уходе Хави, само собой будут появляться подобные утки. Сколько их ещё будет до назначения нового тренера? Затмит все новости про переход Мбаппе в Реал.
По поводу Месси, если он вернётся и займёт пост в руководстве - это уже огромный плюс, за ним придут спонсоры.
112910415
112910415
вчера в 16:30
пусть уже сами решают
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:23
Долго теперь будут муссировать эту тему.
дурман
дурман
вчера в 16:07
Спасибо, не надо
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:47
Выкачал? Это уже стало мантрой у хейтеров. Даже, если не брать в расчет расследования журналистов, которые доказали, что контракт Месси к финансовым проблемам Барселоны не имеет отношения, то подумай логически. Ни один работодатель не станет платить своему работнику в себе убыток. Это значит, что Месси приносил большую прибыль по сравнению с его зарплатой. Ну и титулы, конечно, выигрывал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
А , чего уж мелочится Лео, зачем кого то "сватать" - взял и предложил бы сразу свою кандидатуру...)
lotsman
lotsman
вчера в 15:41
Ну вот, Месси уже начинает назначать тренеров командам, к которым, на данный момент, он не имеет ни какого отношения.)
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:34
Послушать можно, но сделать всё равно по-своему
Иначе кризис продолжится
3k2xzrwtxzq3
3k2xzrwtxzq3
вчера в 15:33
тренировать клуб и сборную это не совсем одно и то же
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:03
Кому рекомендовал?В какой форме? Небось факс отправил...
Алё?Барселона?Нажмите кнопку старт на факсе, я тут интересы тренера лоббируюююю....
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 14:56
А где-то сейчас в России сидит Мостовой и думу думает: куда же податься, в Ливерпуль или в Барселону???
minamata
minamata
вчера в 14:45
Пике директор, Скалони тренер. Вот так точно будет банкрот. Давайте, дерзайте!
shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Судя только по заголовку, все выглядит так, как будто он продолжает влиять на многие решения руководства Барсы. Без него найдут конечно же. Это просто в лучшем случае был совет.... отдав дань тренеру, выигравшему ЧМ, но по сути Скалони вряд ли нужен Барсе, тем более клубы он не тренировал.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:39
Кому предложил?.. Хе..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:39
Появились стрелочники направлящие Барселону в тупик
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:35
Тем самым Лёня двинул свою кандидатуру!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:34
Месси, конечно, весьма восьмикратный, но как-то не вяжется, что сначала он 555 миллионов за 5 лет из клуба, который находился в уже тогда очень тяжелом положении, выкачал, а теперь своего ручного Скалони, у которого 90% обязанностей сводится к еженедельному восхвалению галактического в различных СМИ, советует.

Лучше как Пикешу, так и Леонеля не подпускать близко к "Барселоне", а то первый уже за посреднические услуги себе 10 миллионов у Ла Лиги урвал.
DXTK
DXTK
вчера в 14:29
Аргентинская мафия хочет завладеть Барселоной, видимо не все деньги выкачили из нее, хотят обанкротить спустить в серию Б и пустить по миру.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:28
А почему бы и нет, пусть попробует, Месси плохого не посоветует!
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