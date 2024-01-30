Месси предложил кандидатуру на пост главного тренера «Барселоны»

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вчера, 14:20

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины порекомендовал на должность главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне наставника «бело-голубых» . Контракт 45-летнего специалиста со сборной действует до лета 2026 года, но он может покинуть её после Кубка Америки летом.

Кандидатуру Скалони поддерживают Месси и его окружение, а также ещё один бывший игрок «Барселоны» . Отмечается, что в случае назначения главного тренера сборной Аргентины в «блауграну» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» может вернуться в клуб в качестве игрока или занять должность в спортивном отделе. Также Скалони сможет помочь подписать «сине-гранатовым» игроков «бело-голубых», в которых они заинтересованы (Хуана Фойта, Гвидо Родригеса). Ещё одним плюсом является то, что подписание 45-летнего аргентинца обойдётся «Барселоне» совсем недорого.

Ранее сообщалось о других кандидатах на должность главного тренера каталонцев в следующем сезоне.