Тухель доработает контракт с «Баварией» и вернётся в АПЛ

Томас Тухель не задержится в «Баварии» на долгое время.
Немец доработает свой контракт с мюнхенским клубом, который рассчитан до 2025 года, до конца. В его сделке нет опцию выкупа. При определённых условиях «Бавария» может продлить контракт с Тухелем, однако сейчас такой вариант не рассматривается.
Наиболее привлекательным вариантом продолжения карьеры для Тухеля является возвращение в Английскую Премьер-Лигу, где он уже тренировал «Челси».
Я тоже -за Тухеля, но надо быть реалистами. Я, до сих пор не понимаю, в какой футбол играет Бавария... Натужная игра, невыразительная и непонятная.
Барселона пройдет Наполи? Та, Барселона, которую я видел в этом сезоне- жалкая, ничтожная личность, как говорил Паниковский.
Ладно, я- за хлебом.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Я тоже -за Тухеля, но надо быть реалистами. Я, до сих пор не понимаю, в какой футбол играет Бавария... Натужная игра, невыразительная и непонятная.
Барселона пройдет Наполи? Та, Барселона, которую я видел в этом сезоне- жалкая, ничтожная личность, как говорил Паниковский.
Ладно, я- за хлебом.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Сейчас, к примеру, прессуемый всеми Хави пройдёт Наполи в 1/8 ЛЧ и попадёт на условную халяву в 1/4..., а параллельно выиграет подряд 10 игр в Ла Лиге..., что при современных футбольных тенденциях никого не удивит. Ну и чё они тогда писать там начнут ? Не догадались ?!
P.S. Или Тухель с Мюнхеном "ушастого" возьмёт ..., ну и нахрен ему тогда Испания сдалась ?!
Сейчас, к примеру, прессуемый всеми Хави пройдёт Наполи в 1/8 ЛЧ и попадёт на условную халяву в 1/4..., а параллельно выиграет подряд 10 игр в Ла Лиге..., что при современных футбольных тенденциях никого не удивит. Ну и чё они тогда писать там начнут ? Не догадались ?!
P.S. Или Тухель с Мюнхеном "ушастого" возьмёт ..., ну и нахрен ему тогда Испания сдалась ?!
да ещё в самОй Баварии ...
да ещё в самОй Баварии ...
Артета в Барселону..
Артета в Барселону..