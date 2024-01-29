Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Тухель доработает контракт с «Баварией» и вернётся в АПЛ

вчера, 23:44

Томас Тухель не задержится в «Баварии» на долгое время.

Немец доработает свой контракт с мюнхенским клубом, который рассчитан до 2025 года, до конца. В его сделке нет опцию выкупа. При определённых условиях «Бавария» может продлить контракт с Тухелем, однако сейчас такой вариант не рассматривается.

Наиболее привлекательным вариантом продолжения карьеры для Тухеля является возвращение в Английскую Премьер-Лигу, где он уже тренировал «Челси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Приведёт «Милан» к чемпионству. Конте возглавит «россонери» — у Пиоли полгода на спасение
Сегодня, 16:37Максим Тарасов в блоге Тренерская доля
СлухиЛапорта назвал своего кандидата на пост главного тренера «Барселоны»
Сегодня, 16:24
СлухиМесси предложил кандидатуру на пост главного тренера «Барселоны»
Сегодня, 14:20
СлухиГлавный тренер «Жироны» вошёл в список преемников Клоппа
Сегодня, 09:49
СлухиКонте близок к назначению на пост главного тренера «Милана»
Сегодня, 09:21
СлухиТренер «Спортинга» может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Вчера, 21:07
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:10, ред.
Не, Макс, не возьмёт он "ушастого", сам же знаешь.
Я тоже -за Тухеля, но надо быть реалистами. Я, до сих пор не понимаю, в какой футбол играет Бавария... Натужная игра, невыразительная и непонятная.

Барселона пройдет Наполи? Та, Барселона, которую я видел в этом сезоне- жалкая, ничтожная личность, как говорил Паниковский.

Ладно, я- за хлебом.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:05
Это очень "гипотетически" всё) Так как результаты обоих команд по ходу сезона всё хуже и хуже и к ЛЧ они подходят в наихудшей форме, даже если пройдут первый жребий, чего от них только ждут, во втором у обоих будут приличные соперники.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:56
Он по клубам шастается, только не в Ливерпуль
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:51, ред.
Рановато пресса всю эту шумиху тренерскую развивает раньше времени. Еще полсезона мяч пинать, а они уже все вакансии расписывают.

Сейчас, к примеру, прессуемый всеми Хави пройдёт Наполи в 1/8 ЛЧ и попадёт на условную халяву в 1/4..., а параллельно выиграет подряд 10 игр в Ла Лиге..., что при современных футбольных тенденциях никого не удивит. Ну и чё они тогда писать там начнут ? Не догадались ?!

P.S. Или Тухель с Мюнхеном "ушастого" возьмёт ..., ну и нахрен ему тогда Испания сдалась ?!
8nudeb5e5p8u
8nudeb5e5p8u
сегодня в 06:45
Свою работу в Баварии он скорее всего провалил, кому нужен неудачник?
112910415
112910415
сегодня в 06:43
как работать с таким настроем ?!
да ещё в самОй Баварии ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:22
Тухель в Арсенал
Артета в Барселону..
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 23:55
Возможно уйдёт тренировать в Ньюкасл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:48
Я подозреваю, что, если к невыразительной игре в БЛ их ещё из ЛЧ быстро выпнут, а это очень вероятно, то он уже до лета сможет радостно в Англию улететь)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 