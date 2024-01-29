Тухель доработает контракт с «Баварией» и вернётся в АПЛ

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вчера, 23:44

не задержится в «Баварии» на долгое время.

Немец доработает свой контракт с мюнхенским клубом, который рассчитан до 2025 года, до конца. В его сделке нет опцию выкупа. При определённых условиях «Бавария» может продлить контракт с Тухелем, однако сейчас такой вариант не рассматривается.

Наиболее привлекательным вариантом продолжения карьеры для Тухеля является возвращение в Английскую Премьер-Лигу, где он уже тренировал «Челси».