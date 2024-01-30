Главный тренер «Жироны» вошёл в список преемников Клоппа

1706597372

вчера, 09:49

Главный тренер «Жироны» рассматривается в качестве возможного кандидата на роль наставника «Ливерпуля» в следующем сезоне.

48-летний специалист возглавляет испанский клуб с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. Напомним, «Жирона» возглавляет таблицу Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что тренер «Спортинга» также входит в список возможных преемников Юргена Клоппа.