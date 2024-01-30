Главный тренер «Жироны» вошёл в список преемников Клоппа

Главный тренер «Жироны» Мичел рассматривается в качестве возможного кандидата на роль наставника «Ливерпуля» в следующем сезоне.
48-летний специалист возглавляет испанский клуб с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. Напомним, «Жирона» возглавляет таблицу Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что тренер «Спортинга» также входит в список возможных преемников Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» в настоящее время переживает полную трансформацию. Ван Дейк может уйти по окончании сезона, Конате скорее останется. Но нужен другой центральный, которого еще не нашли. ТАА любит этот клуб и скорее тоже останется - еще молодой. Салах может быть уйдет, если новый тренер не будет играть под его стиль. После ухода Клоппа есть вероятность, что они не найдут топ тренера сразу — с первого попадания. И думаю что Мичел не тот кто нужен.
«Ливерпуль» в настоящее время переживает полную трансформацию. Ван Дейк может уйти по окончании сезона, Конате скорее останется. Но нужен другой центральный, которого еще не нашли. ТАА любит этот клуб и скорее тоже останется - еще молодой. Салах может быть уйдет, если новый тренер не будет играть под его стиль. После ухода Клоппа есть вероятность, что они не найдут топ тренера сразу — с первого попадания. И думаю что Мичел не тот кто нужен.