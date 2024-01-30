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Главный тренер «Жироны» вошёл в список преемников Клоппа

вчера, 09:49

Главный тренер «Жироны» Мичел рассматривается в качестве возможного кандидата на роль наставника «Ливерпуля» в следующем сезоне.

48-летний специалист возглавляет испанский клуб с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. Напомним, «Жирона» возглавляет таблицу Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что тренер «Спортинга» также входит в список возможных преемников Юргена Клоппа.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:22
Жаль Жирону всю растащат. И игроков и тренера. Симпатичная команда была. Хоть бы до лета они смогли сохранить состав, чтобы побороться с Реалом за чемпионство.
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 12:39
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прочли мои мысли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приятно, что есть люди видящие истину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От себя добавлю. Не думаю, что в Ливере настолько убогое руководство, что поведется на пацанский, жироновский футбол. Я неоднократно критиковал Клоппа, за его нежелание расти и совершенствоваться. Но, я, никогда не умолял его тренерских достоинств. После него, смотреть на простецкий, хуторской футбол Жироны- будет неприятно. Ливерпуль- клуб со Славными и Великими традициями. Это не Жирона- с её местечковым футболом. Очень надеюсь, а фактически не сомневаюсь, что информация о тренере Жироны в Ливере- фейк.

А, Вам, Уважаемый- Респектище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 11:18
Ну если в Ливерпуле он подставит свою игру под ливерпульскую команду, то начнутся неприятности. В Ла Лиге другое дело, Барселона в кризисе, «Севилья» — команда, которая всегда боролась за попадание в четверку лучших, в этом сезоне может вылетить в Секунду, Валенсия сейчас средняя команда и раньше была (только 8-ое место), хотя пару лет назад играла лучше, Вильярреал тоже в кризисе, хотя выиграл Барселону 3:5, тоже команда, которая боролась за попадание в четверку лучших несколько лет тому назад. В целом хочу сказать, что Ла Лига сейчас не на том уровне, в котором была 10 лет назад. Конечно фаворитами всегда были Реал Мадрид и Барселона, но Атлетико, Севилья, Валенсия участвовали в марафоне до конца сезона. Лидерство Жироны обусловлено не только тем, что эта команда хорошо играет, но и тем, что уровень Ла Лиги упал. Команды Премьер-лиги не могут пощадить стиль этого тренера — мы забьем больше, а вы сколько можете. Это не прокатит в АПЛ.

«Ливерпуль» в настоящее время переживает полную трансформацию. Ван Дейк может уйти по окончании сезона, Конате скорее останется. Но нужен другой центральный, которого еще не нашли. ТАА любит этот клуб и скорее тоже останется - еще молодой. Салах может быть уйдет, если новый тренер не будет играть под его стиль. После ухода Клоппа есть вероятность, что они не найдут топ тренера сразу — с первого попадания. И думаю что Мичел не тот кто нужен.
4vcnrj5s543f
4vcnrj5s543f
вчера в 11:12
Наработал нынче Мичел на новый хороший контракт, хотя чемпионом не станет, конечно
436qb2636v7m
436qb2636v7m
вчера в 10:54
В этом сезоне он показал себя очень ярко. Так что Ливерпуль в будущем вполне возможен.
112910415
112910415
вчера в 10:44
довольно очевидно ... ибо на слуху !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:52
Ну ничего себе,сразу приметили,а получится ли в АПЛ.
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