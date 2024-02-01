«Ливерпуль» крупно обыграл «Челси»

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сегодня, 01:13

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

На 23-й минуте Диогу Жота вывел хозяев вперёд. Конор Брэдли на 39-й удвоил преимущество мерсисайдцев. Дарвин Нуньес на 45+2-й не реализовал пенальти. Доминик Собослаи на 65-й сделал счёт более крупным. Кристофер Нкунку на 71-й забил единственный гол в составе гостей. Луис Диас на 79-й провёл 4-й мяч «красных».

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 51 очко. «Челси» находится на 10-м месте, у команды 31 балл.