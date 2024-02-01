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«Ливерпуль» крупно обыграл «Челси»

сегодня, 01:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

На 23-й минуте Диогу Жота вывел хозяев вперёд. Конор Брэдли на 39-й удвоил преимущество мерсисайдцев. Дарвин Нуньес на 45+2-й не реализовал пенальти. Доминик Собослаи на 65-й сделал счёт более крупным. Кристофер Нкунку на 71-й забил единственный гол в составе гостей. Луис Диас на 79-й провёл 4-й мяч «красных».

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 51 очко. «Челси» находится на 10-м месте, у команды 31 балл.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 13:38
Ливерпуль должен был выносить такой середняк, извените фанаты Челси, но это то во что вы теперь превратились, думаю все по делу осталось еще раз на кубке в финале их размазать.

PS Эй жаль что Клопп уходит, мог бы продолжать, хотя кто знает может еще и останется мало ли передумает.
матос
матос
сегодня в 12:48
Браво Ливерпуль!!!
therapy
therapy
сегодня в 10:23
Матч был предсказуем, Челси на данный момент нечего противопоставить МС, Арсеналу, Ливерпулю, да и с Вест Хэмом, Астон Виллой и Ньюкаслом тягаться тяжело...Ка бы во второй десятке не закончить сезон или последний шанс на Кубок Англии, но тас опять Астон Вилла, на Кубок лиги но там всё тот же Ливерпуль.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:00
Нуньесу не повезло несколько раз.Счет мог бы быть больше
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Челси в этом сезоне совсем не радует своих фанатов и болельщиков.
balalay
balalay
сегодня в 09:13
хорошо что международный воришка абрамович обокравший россию больше не вывозит незаконно деньги на содержание ворованного челси из моего кармана
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:08
Прервалась с треском серия из ничейных матчей между "Ливерпулем" и "Челси". Тотальное доминирование было у подопечных Клоппа на протяжении большей части матча, особенно явно в глаза это бросалось в первом тайме, отражая разницу в классе между командами на данный момент. Если и есть какой-то позитив для лондонской команды, так это то, что Почеттино получил пищу для размышлений накануне финала Кубка Лиги и попробует провести работу над ошибками.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:05
Прощальные гастроли Клоппа... ему клуб и игроки делают подарок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:21
Ливер любит унижать соперников разгромами...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 08:14
А если так будут играть в финале Кубка Лиги, тогда кубок станет нашим. Ливерпуль по уровню игры превосходит нынешнюю Челси.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 08:07
Челси перестал быть топом после Абрамовича
YNWA
YNWA
сегодня в 07:49
Просто смяли Челси в родных стенах !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Ливерпуль, здорово! А вот Челси становится обычным середняком.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:31
В одни ворота ! Ливерпуль с заслуженной Победой !
Челси уже далёк от футбола ⚽️.
Чисто бизнес.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:47
Этих соперников нельзя сравнивать - Ливерпуль явно сильнее.
ABir
ABir
сегодня в 06:08
Еще одно подтверждение, что не зря Ливепуль занимает первое место в АПЛ
adekvat
adekvat
сегодня в 05:57
А Челси в опе.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
блеснули ярко !
не в чемпионы ли идут ?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:03
Будем надеяться что преемник Клоппа так же будет достигать вершин и показывать отличную игру с Ливером
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
это была 200 победа Юргена в АПЛ!
молодцы красные порадовали босса, радуйте и дальше до конца сезона!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:35
заслуженная и очень важная победа красных, молодцы!
Брэдли просто ТОП! тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить...
Все сыграли хорошо, Ливерпуль с Победой, так держать!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:34
Покер от Нуньеса.. В каркас.. Хе.
azkan
azkan
сегодня в 01:20
Ливерпуль с заслуженной победой!
Тактические ошибки Почеттино, плохая форма игроков Челси, особенно Чилвэлла и ошибки Бадьяшиля разбавленные с отношением судьи Пола Тирни привели к разгромному счету!
Но это не умоляет отличную, техничную, скоростную игру подопечных Клоппа.
Может финал Кубка Лиги будет другим? Надеюсь!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:19
Один элитный тренер месяц назад сказал: "Чтобы быть элитным тренером, не нужно выигрывать трофеи".))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 01:15
Ливерпуль справился с задачей, хотя Салах и два основных защитника отдыхали. Брэдли удивил меня своей игрой, именно в такие моменты нужны такие игроки. Когда команда в них нуждается больше всего. А Диас и Жота не раз доказали, что они лидеры по характеру и имеют хорошую реализацию. Даже не знаю, что написать про Дарвина – у парня хет-трик перекладин, вернее - дубль по попаданию в перекладину, и один в штангу с пенальти. Переусердствует в матчах, ему явно нужен спортивный психолог...

Как я и предполагал, перестрелка состоялась. Отсутствие голов в предыдущих пяти матчах между «Челси» и «Ливерпулем» послужило мотивацией для игроков «Ливерпуля». Такая засуха была... Но не сегодня.

«Манчестер Сити» оправился от шока, и мы должны сохранять спокойствие и продолжать лидировать. Это последний сезон Клоппа в «Ливерпуле», и было бы здорово снова стать чемпионом Премьер-лиги и уйти изящно!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:15
Нуньес сегодня)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:13
Ливер с победой, просто "задушили" синих на своем поле, счет мог быть и крупнее!!
Ой, что-то мне кажется, что Челси не будет чемпионом в этом году!)
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