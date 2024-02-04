Левандовски предпочитает остаться в «Барсе» и ожидает нового проекта

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отдаёт предпочтение варианту с продолжением карьеры в каталонском клубе.
По информации источника, футболист ожидает создания нового проекта в «Барсе». «Сине-гранатовые» также хотят оставить форварда и сохранить его зарплату на третий год контракта, как и было согласовано. В этом случае поляк станет самым высокооплачиваемым игроком в «блаугране».
В то же время в клубе не будут против, если игрок примет устраивающее его предложение от другой команды.
Контракт Левандовского истекает в июне 2026 года.
В Барсе в последнее время снова пошла мода на то, что футболисты сами своё будущее решают, ставя клуб перед фактом, и всё, живите как хотите с этим.
Пора бы уже напомнить футболистам, что они всё-таки наёмные рабочие, а не госслужащие. И первым это должен делать тренер. Конечно, если Роберта пихать в основу, даже когда он в плохой форме, на фоне з/п уровня претендента на ЗМ, то ты попробуй убеди его уйти куда-то. Вот так сенаторы и создаются.
Лапорта и Хави не учатся на ошибках Бартомеу и Вальверде.
В Барсе в последнее время снова пошла мода на то, что футболисты сами своё будущее решают, ставя клуб перед фактом, и всё, живите как хотите с этим.
Пора бы уже напомнить футболистам, что они всё-таки наёмные рабочие, а не госслужащие. И первым это должен делать тренер. Конечно, если Роберта пихать в основу, даже когда он в плохой форме, на фоне з/п уровня претендента на ЗМ, то ты попробуй убеди его уйти куда-то. Вот так сенаторы и создаются.
Лапорта и Хави не учатся на ошибках Бартомеу и Вальверде.