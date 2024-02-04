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Левандовски предпочитает остаться в «Барсе» и ожидает нового проекта

вчера, 15:18

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отдаёт предпочтение варианту с продолжением карьеры в каталонском клубе.

По информации источника, футболист ожидает создания нового проекта в «Барсе». «Сине-гранатовые» также хотят оставить форварда и сохранить его зарплату на третий год контракта, как и было согласовано. В этом случае поляк станет самым высокооплачиваемым игроком в «блаугране».

В то же время в клубе не будут против, если игрок примет устраивающее его предложение от другой команды.

Контракт Левандовского истекает в июне 2026 года.

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Все комментарии
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 18:15
Будто один Роберт решает своё будущее в команде...

В Барсе в последнее время снова пошла мода на то, что футболисты сами своё будущее решают, ставя клуб перед фактом, и всё, живите как хотите с этим.

Пора бы уже напомнить футболистам, что они всё-таки наёмные рабочие, а не госслужащие. И первым это должен делать тренер. Конечно, если Роберта пихать в основу, даже когда он в плохой форме, на фоне з/п уровня претендента на ЗМ, то ты попробуй убеди его уйти куда-то. Вот так сенаторы и создаются.

Лапорта и Хави не учатся на ошибках Бартомеу и Вальверде.
fykmq4tv9pu3
fykmq4tv9pu3
вчера в 17:36
Поляк разочаровал,надо гнать его из команды,не вписывается он в рисунок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:52
Летом уж 37-й год пойдёт....и "самым высокооплачиваемым игроком в «блаугране»...что то не клеится...

Неужели команда уровня Барсы не найдёт молодого забиваку ??
8rnfjefkmtfs
8rnfjefkmtfs
вчера в 16:14
Новый проект - это Суперлига. Пока его создадут Левандовски состарится.
salleeh
salleeh
вчера в 16:07
Левандовский думал наверное что стоя у ворот соперника, будет ждать доставки мяча, как это было устроено в Баварии. Но Ла-Лига оснащена высококлассными защитниками и тут особо не разгуляешься как в Бундеслиге. Да и годы своё берут. Вопрос в другом, зачем так спешно ушёл из Баварии, да ещё и со скандалом, что он выиграл от этого? Только подтвердил тот факт, что без Баварии он обычный футболист…
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:06
Лёва сдал.. Это заметно..
shur
shur
вчера в 15:58
...складывается такое впечатление, что сам Левандовски проплатил
Барсе денег, чтобы его не трогали до 26 года, а там и на песию...!
112910415
112910415
вчера в 15:55
надо его пристроить куда-то !
shlomo
shlomo
вчера в 15:34
Ну зачем , ещё и самый высокооплачиваемый , боссы Барсы , вам итак нужна разгрузка зарплатной ведомости , зачем вот этот 36-летний балласт в след сезоне.... похоже Лапорта решил превзойти Бартоломеу по всем фронтам, и в первую очередь по долгам...

Может он посмотрит новый проект клуба из другого клуба?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Старенький он уже по клубам бегать...
d76trsbefpe8
d76trsbefpe8
вчера в 15:25
так и будет ждать у моря погоды
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:25
Сами себе вредят. Продайте его и всё.
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