Левандовски предпочитает остаться в «Барсе» и ожидает нового проекта

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вчера, 15:18

Нападающий «Барселоны» отдаёт предпочтение варианту с продолжением карьеры в каталонском клубе.

По информации источника, футболист ожидает создания нового проекта в «Барсе». «Сине-гранатовые» также хотят оставить форварда и сохранить его зарплату на третий год контракта, как и было согласовано. В этом случае поляк станет самым высокооплачиваемым игроком в «блаугране».

В то же время в клубе не будут против, если игрок примет устраивающее его предложение от другой команды.

Контракт Левандовского истекает в июне 2026 года.