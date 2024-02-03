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«Ростов» в ближайшее время примет решение по Глушакову

вчера, 12:41

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова.

37-летний футболист проводит зимние сборы с южной командой. 2 февраля он принял участие в первом матче Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

В ближайшее время «Ростов» примет решение, подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения.

30 января костромской «Спартак» объявил о расторжении договора с хавбеком по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Vyatcheslav (раскрыть)
сегодня в 14:46
- Матч не смотрел, верю вам на слово. Но... Да, может он и отбегал все 90 минут в одном матче. Но в чемпионате РПЛ ещё почти целый круг играть. Тут надо "пахать"! Сможет - удачи! Не сможет - лучше сейчас перейти в лигу пониже. Заклюют же болельщики за неоправданные надежды...
Интерес
Интерес
вчера в 19:28
... и в сборную,срочно!
Vyatcheslav
Vyatcheslav
вчера в 15:03
Смотрел матч. Глушаков и Медведев - это два игрока которых не поменяли в перерыве. Отбегал весь матч на приличном уровне. Ничего плохого от него на поле не заметил. Комментаторы и игроки Ростова говорили, что все тесты проходит на равных с молодёжью.
adekvat
adekvat ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:04
Не смотрел но представляю, он и тайма физически не выдержит. Зачем он Ростову?
drug01
drug01
вчера в 12:50
Ждём! Должны оставить!!?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:43
Может еще принести пользу пару лет.
Гость
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