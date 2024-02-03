«Ростов» в ближайшее время примет решение по Глушакову

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вчера, 12:41

Спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника .

37-летний футболист проводит зимние сборы с южной командой. 2 февраля он принял участие в первом матче Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

В ближайшее время «Ростов» примет решение, подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения.

30 января костромской «Спартак» объявил о расторжении договора с хавбеком по обоюдному согласию сторон.