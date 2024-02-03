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Меньян станет самым высокооплачиваемым игроком «Милана»

вчера, 09:48

«Милан» предлагает вратарю сборной Франции Мику Меньяну продление контракта до лета 2028 года с повышением зарплаты. Футболист стал одним из ключевых игроков «россонери» наряду с нападающим Рафаэлом Леау. В услугах Меньяна заинтересованы такие гранды, как «Бавария» и ПСЖ. В свою очередь француз оценил, как «Милан» поддержал его во время расистского скандала.

Действующая зарплата Меньяна составляет 3 миллиона евро. По новому контракту она будет увеличена вдвое и составит около 7 миллионов евро. Столько же получает самый высокооплачиваемый игрок «Милана» на данный момент Леау. Переговоры о новом контракте французского голкипера начнутся в ближайшие недели.

Меньян перешёл в итальянский клуб из «Лилля» летом 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 28-летний вратарь провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча и 9 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 19:22
Заслужил, заработал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:17, ред.
3 ляма ?! Никуда не годится.
Летом англичане заберут; им 10-ку, а то и 15-шку для француза найти проще пареной репы..., после чего он спокойно сможет положить свой чёрный прибор на протекцию Милана в отношении расизма, поскольку в Англии с этим, в отличии от Италии, относительный порядок.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:57
Нужный игрок для Милана. Но возможно щас продлят контракт, а летом продадут подороже
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:55
Как он хоошо устроился в Милане,аж уходить не хочет!
Гость
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