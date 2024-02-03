Меньян станет самым высокооплачиваемым игроком «Милана»

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вчера, 09:48

«Милан» предлагает вратарю сборной Франции продление контракта до лета 2028 года с повышением зарплаты. Футболист стал одним из ключевых игроков «россонери» наряду с нападающим Рафаэлом Леау. В услугах Меньяна заинтересованы такие гранды, как «Бавария» и ПСЖ . В свою очередь француз оценил, как «Милан» поддержал его во время расистского скандала.

Действующая зарплата Меньяна составляет 3 миллиона евро. По новому контракту она будет увеличена вдвое и составит около 7 миллионов евро. Столько же получает самый высокооплачиваемый игрок «Милана» на данный момент Леау. Переговоры о новом контракте французского голкипера начнутся в ближайшие недели.

Меньян перешёл в итальянский клуб из «Лилля» летом 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 28-летний вратарь провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча и 9 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.